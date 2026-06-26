SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir merkezli rüşvet ve imar usulsüzlüğü operasyonunda gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de aralarında bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerine henüz başlanmadı. Emniyet güçlerinin, şafak baskınlarında evlerde ve makam odalarında ele geçirilen ruhsatsız silahlar, nakit paralar, imar evrakları ve cep telefonları üzerindeki teknik incelemesi devam ediyor. Cihazlardan ve belgelerden elde edilecek somut verilerin, şüphelilerin sorgu aşamasında kullanılacağı öğrenildi.

İmar ve Şehircilik Müdürü Tutuklandı

Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. tutuklanırken, rüşvet operasyonunda şüphelilerin emniyetteki bekleyişi sürüyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu gözaltına alınan belediye başkanları, bürokratlar ve müteahhitlerin sorgu odasına alınmadan önce, operasyon anında ele geçirilen suç unsurlarının analiz edildiği öğrenildi.

Makam Odasındaki Silah ve Dövizler Dosyada

Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda elde edilen suç delilleri, soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyecek nitelikte. Arama faaliyetleri kapsamında, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un çekmecesinde ele geçirilen tabanca incelemeye gönderildi. Şüphelilerden Mustafa Durak’ın ikametinde bir başka ruhsatsız tabanca ile şüphelilerin adreslerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 395 İngiliz Sterlini (£) nakit para ve çok sayıda imar/tapu evrakına el konuldu. Tüm bu materyaller tutanak altına alınarak delil klasörlerine eklendi.

Telefon Mesajları

Şüphelilerin ifade işlemlerine başlanmamasının temel nedeni, el konulan dijital materyallerin ve telefonların siber uzmanlar tarafından yürütülen inceleme süreci olarak gösterildi. Başta belediye başkanları olmak üzere, şüphelilerin cep telefonlarındaki arama kayıtları, silinen mesajlar, müteahhitlerle yapılan rüşvet pazarlıkları ve banka hesap hareketleri tek tek döküm haline getiriliyor.