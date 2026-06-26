Son Mühür/ Osman Günden- Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türk Halk Oyunları Şöleni ile Anadolu kültürünü sahneye taşıdı. Yıl boyunca merkez bünyesinde ve okullarda açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerin sergilediği performanslar, izleyicilerden tam not aldı.

Anadolu Hazinesi sahneye taşındı

Şölende, Türkiye’nin farklı yörelerine ait halk oyunları koreografileri sırasıyla sahnelendi. Dönem boyunca edindikleri bilgi ve becerileri podyuma yansıtan kursiyerler, yöresel kıyafetleri ve ritimleriyle salonda renkli görüntüler oluşturdu.

Birlik ve berberlik ön planla oldu

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatma Demirci, halk oyunlarının toplumsal bağları güçlendiren yönüne dikkat çekti. Demirci, bu şölenin yalnızca bir gösteri programı olmadığını belirterek, Anadolu’nun sevinçlerini, özlemlerini ve kardeşliğini anlatan bu eşsiz kültür hazinesini geçmişten geleceğe yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı.

Eğitmenlere ve kursiyerlere içten teşekkür edildi

Gecenin sonunda sahne performansları büyük beğeni toplayan tüm katılımcılar ayakta alkışlandı. Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatma Demirci, programın hazırlanmasında yoğun emek harcayan öğretmenlere, usta öğreticilere ve sahne alan kursiyerlere tek tek teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

