Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonuyla gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve annesi Meryem Yiğit'inde dahil olduğu 1 firari, 24 kişinin emniyetteki ifade işlemleri 2. gününde de devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Yeşilyurt’taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tutulan isimlerin yasal süreçleri yakından takip edilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan önemli bir hamle geldi.

Operasyonun yapıldığı ilk günü emniyet binasına gelemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün sabah saatlerinde Yeşilyurt Mali Şube'ye ulaştı. Başkan Tugay, gözaltı süreçleri devam eden belediye başkanlarının ve ailelerinin yakınlarına moral vermek, destek olmak amacıyla emniyet yerleşkesinde bekleyen aileleri ve partilileri ziyaret etti. Tugay, daha sonra ifadelerden bilgi almak için emniyete girdi.

Mali Şube'de ifade trafiği

Şafak operasyonu kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve annesi Meryem Yiğit'in yanı sıra, soruşturmada adı geçen diğer isimlerin de emniyetteki sorguları sürüyor.