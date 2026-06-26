Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, mazbatayı alıp tebrik mesaisini tamamlar tamamlamaz rotayı sokağa çevirdi. Gümrükçü’nün ilk durağı, Karabağlar Yunus Emre Mahallesi’nde düzenlenen Muharrem ayı Yas-ı Matem oruç açma lokması programı oldu. Toplanan sofrada, toplumsal birlik mesajı öne çıktı.

"İmam Hüseyin'in direnci Cumhuriyetin temelidir"

Muharrem ayının sadece bir yas dönemi olmadığını belirten Gümrükçü, Kerbela’da sergilenen duruşun evrensel bir adalet arayışı olduğunu vurguladı. Salondakilere hitap eden İl Başkanı, tarihin en büyük trajedilerinden birinin aynı zamanda insanlığa büyük bir miras bıraktığını ifade etti.

Konuşmasında inanç dünyasından toplumsal belleğe uzanan bir hat çizen Gümrükçü, şunları söyledi:

"Canlarımız bu orucu tutarak Kerbela’da yaşanan büyük acımızı derinden hissediyor. Bizler bu ayda insanlığın ne kadar zulümkar olabileceğini hatırda tutarken, zulme karşı nasıl dirençli olunacağını da İmam Hüseyin’in şahsında yeniden hatırlıyoruz. Bizim mücadelemiz, tüm insanlığın onurlu duruşudur."

Emperyalizme atılan ilk tokat

Gümrükçü'nün konuşmasındaki en dikkat çekici parça, Kerbela ile yakın tarih arasında kurduğu köprüydü. İmam Hüseyin'in haksızlığa boyun eğmeyen iradesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı verdiği savaşı aynı potada eritti.

"Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen bu Ulusal Kurtuluş Savaşı, emperyalizme ve zalimlere karşı dünyada atılmış ilk tokattır" diyen Gümrükçü, iki liderin bugün kitleleri aynı adalet duygusunda birleştirdiğini belirtti. Ona göre, Alevi inancının temel harcı olan insan sevgisi, aslında cumhuriyetin de sarsılmaz temelini oluşturuyor.

Siyaset üstü bir sofrada aynı lokmayı paylaşıldı

Gümrükçü sözlerini tamamlarken salondaki çeşitliliğe dikkat çekti. Siyasetin kutuplaştırıcı diline mesafeli, birleştirici bir ton tercih etti. Farklılıkların birer zenginlik olduğunu hatırlatan CHP İl Başkanı, "Hangi partiden, hangi dernekten, hangi inançtan veya etnik kökenden olursa olsun, tüm canları aşkla ve saygıyla selamlıyorum" diyerek lokma dualarına eşlik etti.

Karabağlar'daki bu anlamlı buluşmada mahalle muhtarı Süleyman Can, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar ve İzmir Karabağlar Genç Yıldız Spor Kulübü Başkanı Cihan Demir de yer aldı. Ege Mozaik Kadın Girişimi Kooperatifi üyeleri, bölgedeki spor kulüplerinin yöneticileri, genç sporcular ve mahalle sakinleri de aynı sofrayı paylaştı. Katılım yoğundu.

