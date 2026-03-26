Son Mühür / İzmir’in Karabağlar ilçesi Araphasan Mahallesi 236 Sokak’ta İZSU tarafından yürütülen bina giriş borularını yenileme ve vana montaj çalışmaları, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yürütülen işlemin teknik açıdan hatalı olduğunu savunan mahalle sakinleri, yapılan çalışmanın yetersizliğine ve ileride doğurabileceği aksaklıklara dikkat çekti.

Su borularının inceliği eleştirildi

Yenileme çalışmalarında kullanılan boruların dar olduğunu belirten vatandaşlar, yaklaşık 1 inç çapındaki boruların su basıncı için yetersiz kaldığını dile getirdi. Yolun kazılmışken daha geniş çaplı boruların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden mahalle sakinleri, mevcut durumun hanelerdeki su kullanım konforunu olumsuz etkilediğini vurguladı. Çalışma kapsamında vanaların yol ortasına yerleştirilip üzerinin asfaltla kapatılacak olması da bir diğer eleştiri konusu oldu. Vatandaşlar, acil bir müdahale durumunda vanaya ulaşmak için yolun tekrar kazılması gerekeceğini, bunun yerine her bina önüne vana kutusu konularak daha pratik bir çözüm üretilmesi gerektiğini savundu.

“Bu kadar masrafa yazık değil mi?”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Yusuf Demirel, sabah saatlerinden itibaren suların kesik olduğunu belirterek binaların ana su hattı girişlerindeki yenileme işlemini eleştirdi. Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Demirel, “Sabahtan beri sularımız kesik. Binaların ana su hattının girişlerin yeniliyorlar. Küçücük bir boruyla bu yenileme işlemini yapıyorlar. Tam da orta yere vana koymuşlar, sonrasında ise onun üzerini toprakla kapatıp asfalt atacaklar. Yarın bir gün o vanayı nasıl kullanacaklar, orada kutu yok. Burada çalışan işçilere ‘Suyu kesmek istediğinizde önce kepçe gelip asfaltı kazıp sonra mı vanaya ulaşacak?’ diye sordum. Bir de binalara neden bu kadar ince bir boruyla su aktardıklarını anlamış değiliz. Basınç az. Duşa girdiğimizde bir diğer kişi mutfaktan suyu açtığında kesinti yaşıyoruz. Bu kadar masraf yapıyorlar, bir seferde yapsalar olmaz mı? Bir daha yollar kazılacak, yollar harap olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de konuyu ilettik. Yanlıştan dönülsün, bu kadar masrafa yazık” diye konuştu.