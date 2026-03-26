Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka’nın yıllardır çözüm bekleyen en kritik düğümlerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki taş ocağı bölgesinde beklenen müjde geldi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından yürütülen titiz planlama süreci ve kararlı adımlar sonucunda, 13 yıldır kentsel dönüşümün önünde engel teşkil eden imar sorunu resmen tarihe karıştı. Hazırlanan yeni imar planlarının askı süreci hiçbir itiraz gelmeden tamamlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde 13 yıllık düğüm çözüldü

Karşıyaka sınırları içerisinde yer alan ve kamuoyunda "taş ocağı mevkii" olarak bilinen 2.59 hektarlık riskli alanda, 2013 yılından bu yana süregelen belirsizlik sona erdi. Yaklaşık 150 hak sahibini doğrudan etkileyen bu kronik sorun, yerel yönetimin teknik ekipleri ve merkezi yönetimin onayıyla nihai çözüme ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayından geçerek geçtiğimiz ay askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri, yasal askı süresini sorunsuz bir şekilde tamamlayarak kesinleşti.

Modern ve güvenli kentsel dönüşümün önü açıldı

Yeni imar planları, bölgedeki fiziksel risklerin bertaraf edilmesi ve hak sahiplerinin mağdur edilmemesi üzerine kurgulandı. Belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle şekillenen bu model, sadece bina yenilemeyi değil, aynı zamanda bölgenin güvenlik altyapısını güçlendirmeyi de hedefliyor. Taş ocağı bölgesinin coğrafi yapısından kaynaklanan maliyet yüklerini karşılayabilmek ve uygulanabilir bir dönüşüm zemini oluşturmak amacıyla, çevre yapılaşma koşullarıyla entegre bir sistem hayata geçirildi. Planların yürürlüğe girmesiyle birlikte, riskli yapı stokunun yerini depreme dayanıklı, geniş sosyal donatılara sahip ve modern şehircilik kriterlerini karşılayan konut projeleri alacak.

Başkan Yıldız Ünsal: Karşıyaka için yeni bir dönem başlıyor

Süreci yakından takip eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, elde edilen sonucun ilçe için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki dönüşümün önündeki engelleri kaldırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ünsal, hazırlanan planların temel felsefesinin "güvenli yaşam" olduğunu belirtti. Teknik bir titizlikle hazırlanan bu yeni imar düzenlemesinin, bölgedeki 150 ailenin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayacağını ifade eden Ünsal, deprem dirençli bir kent yaratma hedefinde bu adımın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, yeni sürecin tüm Karşıyaka halkına hayırlı olmasını diledi.