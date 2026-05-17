İzmir Karabağlar'daki Şerif Remzi Ortaokulu tarafından Karabağlar’da hayata geçirilen “Ege’nin Yıldızları Projesi” kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde koruyucu ailelik ve evlat edinme konularına dikkat çekildi. Okul yönetimi ile velilerin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen şenlik, yoğun ilgi ve renkli anlarla gerçekleştirildi.

Aile olmanın anlamı...

Okul Müdürü Mehmet Özçelik'in Mehmet Özçelik’in destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulunan rehber öğretmen Kaderay Kayıran, Aile Yılı kapsamında aile kavramının yalnızca biyolojik bağlarla sınırlı olmadığını anlatmayı amaçladıklarını ifade etti. Koruyucu ailelik ve evlat edinme konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Kayıran, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin ortak emeğiyle sevgi ve dayanışmanın ön planda olduğu anlamlı bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda aile sağlığı, koruyucu ailelik sistemi ve sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin katılımcılara çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Yetkililer, koruyucu aile modelinin çocukların aile ortamında güvenli ve sağlıklı şekilde büyümesine katkı sunduğunu vurgulayarak, gönüllü koruyucu aile sayısının artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Dayanışma ve sanat bir arada...

Etkinlik kapsamında gönüllü olarak destek veren Çağdaş Drama Derneği Çankaya Şubesi eğitmenleri tarafından öğrenciler için drama atölyeleri düzenlendi. Ayrıca okul öğretmenleri ile Okul Aile Birliği’nin katkılarıyla sanat, resim, müzik, spor, dans ve zeka oyunları alanlarında çeşitli atölyeler oluşturuldu. Öğrencilerin hazırladığı “Ege’nin Yıldızları” logosu da etkinlikte sergilenerek katılımcıların beğenisini kazandı.

Şenlikte öğrenciler ve Okul Aile Birliği tarafından hazırlanan baskılı kupa ve tişörtlerin satışından elde edilecek gelirin Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu Derneği’ne bağışlanacağı açıklandı. Öğretmenler ve velilerin ev yapımı yiyecekler ile el emeği ürünlerle katkı sunduğu organizasyona çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.