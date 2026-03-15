Olay, 11 Mart günü saat 08.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana gelmişti.

İddiaya göre Aylin G., apartmanın 4’üncü katındaki balkonundan düşerek ağır yaralanmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aylin G., ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.

Şiddet iddiaları soruşturmayı derinleştirdi

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Aylin G.’nin daha önce eşinden şiddet gördüğü ve bu nedenle şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bir süre önce babasının evine döndüğü öğrenilen çiftin geçmişte de çeşitli nedenlerle defalarca karakolluk olduğu belirtildi. Yaşanan olaylar nedeniyle çiftin 8 yaşındaki kızlarının bir süre önce devlet korumasına alındığı ifade edildi.

“Plan yaparak buluştu” iddiası

Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara göre Okan G.’nin eşine ulaşabilmek için arkadaşı A.G. ile birlikte plan yaptığı öne sürüldü.

İddiaya göre A.G., Aylin G.’yi “kızını görmeye götüreceği” bahanesiyle otomobiline aldı. Yol sırasında araca Okan G.’nin de bindiği, daha sonra Aylin G.’nin zorla bir eve götürüldüğü ileri sürüldü.

Eşinin şiddetine maruz kaldığı iddia edilen Aylin G.’nin kaçmaya çalıştığı sırada 4’üncü kattaki balkondan itildiği öne sürüldü.

Polis ekipleri iki şüpheliyi yakaladı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, hakkında arama kararı bulunan Okan G. ile arkadaşı A.G.’yi dün akşam düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.