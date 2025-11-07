Son Mühür/ Beste Temel - Karabağlar Belediyesi, Üçkuyular Mahallesi’nde bulunan Beç Parkını yenileyerek çağdaş, estetik ve doğa dostu bir görünüme kavuşturdu. Yenilenen park; çocuklar, gençler ve yetişkinler için sosyal ve güvenli bir buluşma alanı oluşturdu. Açılışa Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP’li yöneticiler, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

“Karabağlar’ı birlikte üreten bir kent yapacağız”

Açılışta konuşan Başkan Helil Kınay, parkın yapım sürecinde mahallelinin de rol almasına dikkat çekti: “Karabağlar’ın 58 mahallesinde, kimseyi dışlamayan, hayatı paylaşan bir kent hayaliyle çalışıyoruz. Bu park sadece bir çevre düzenlemesi değil; dayanışmanın, ortak emeğin, birlikte üretmenin sonucudur.” Kınay, mahalle sakinlerinin getirdiği muz ağaçlarını birlikte diktiklerini hatırlatarak, parkın kolektif emeğin ürünü olduğunu vurguladı.

“Atatürk’ün izinde, dayanışmayla büyüyen Karabağlar”

Başkan Kınay, çalışmalarda Atatürk’ün değerlerinden ilham alındığını belirtti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidiyoruz. Dayanışmayı büyüten, üreten, paylaşan bir Karabağlar için çalışıyoruz. Bu kentte yapılan her iş, başka mahallelerde yapılanlarla birleşecek ve gücümüzü büyütecek.”

“Bu park hepimizin eseri”

Üçkuyular Mahalle Muhtarı Pınar Öztulun, parkın mahalle için önemine değinerek teşekkür etti: “Gençlerin etkinlik alanı, komşuların buluşma noktası ve mahallemizin tarihi dokusunu yaşatan bu alanı yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizin emeği var.” Törende kurdele kesilmedi; yerine Atatürk’ün en sevdiği çiçek olan kasımpatılar toprakla buluşturuldu. Bu anlamlı tercih törene özel bir değer kattı. Muhtar Öztulun, tören sonunda Başkan Kınay’a çiçek takdim etti.

Beç Parkı’nın yeni yüzü

Toplam 1915 metrekare alana sahip yenilenen parkta şu düzenlemeler yapıldı:

Mini amfi tiyatro

Çocuk oyun grubu ve kauçuk zemin

Yenilenmiş oturma alanları ve banklar

Belediye atölyesinde üretilen kuş evleri

1035 bitki ile kurak peyzaj uygulaması

Kedi evleri

Akrilik boyalı yürüyüş yolları. Projede su tasarrufu sağlayan bitkiler tercih edilerek çevre dostu peyzaj anlayışı benimsendi.