Son Mühür / Osman Günden - İzmir’de beş yıldır aralıksız sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), yıllık olağan Danışma Kurulu toplantısını Tarihi Asansör’de gerçekleştirdi. Toplantı, hem mevcut sezonun kapsamlı bir değerlendirmesine hem de gelecek yıllara yönelik yol haritasının belirlenmesine sahne oldu.

Kurul toplantısına geniş katılım

Toplantıya katılım gösteren isimler arasında; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer ile Danışma Kurulu üyeleri Prof. Dr. Semih Çelenk, Efdal Sevinçli, Zeynep Altıok Akatlı, Müjdat Albak, Hülya Savaş, Hakan Dündar, Doç. Dr. Kadir Çevik ve Orhan Alkaya yer aldı.

Katılımcılar, hem mevcut çalışmalar hem de tiyatronun uzun vadeli stratejileri üzerine görüşlerini paylaştı.

2024–2025 sezonu masaya yatırıldı

Toplantıda İzmir Şehir Tiyatroları’nın 2024–2025 tiyatro sezonunda sahnelediği oyunlar, seyirci geri dönüşleri ve sosyal-kültürel projeleri detaylı şekilde değerlendirmeye alındı. Sezon boyunca düzenlenen etkinliklerin kent kültürüne katkısı, tiyatroya erişimin artırılması ve yeni kitlelere ulaşma hedefleri üzerine kapsamlı sunumlar yapıldı.

Yeni sezon hedefi: Daha fazla sahne, daha fazla oyun

Danışma Kurulu’nda üzerinde durulan en önemli başlıklardan biri de 2025–2026 tiyatro sezonuna yönelik hedefler oldu.

İzBBŞT’nin önümüzdeki sezonda:

Kent genelinde sahne sayısını artırması,

Repertuvarını zenginleştirmesi,

Daha geniş kitlelere ulaşmak için yeni projeler geliştirmesi

konusunda fikir birliğine varıldığı aktarıldı.