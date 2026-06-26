Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetimini görevden almıştı. Güç’ün görevden alınacağının ifade edilmesi sonrası kulislerde yerine gelecek isimler çokça tartışılırken CHP İzmir İl Başkanlığı görevine Çiğli Belediyesi’nin önceki dönem belediye başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı.

Başarılar diledi, destek mesajı verdi

Çağatay Güç’ün görevden alınma sürecinde ismi il başkanlığı için kuvvetle zikredilen isimlerden Bornova Belediyesi eski başkanı Mustafa İduğ, yeni başkan Utku Gümrkçü’yü makamında ziyaret etti. Bornovalı bazı parti üyeleriyle birlikte CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü’yü ziyaret eden Mustafa İduğ, başarılar diledi ve desteğe açık olduğunu söyledi.

“Telefonum 24 saat açık”

Gümrükçü’yü makamında ziyaret eden eski başkan İduğ, “Önceki dönem belediye başkanlığı yapmış bir ağabey olarak tecrübelerimden faydalanmak isterseniz telefonum 24 saat size açık” dedi.

“Emrinizdeyiz”

Ziyaretinde Başkan Gümrükçü’ye “Arkadaşlarımızla birlikte emrinizdeyiz” sözü de veren Mustafa İduğ, yeni görevde hayırlısı olsun temennilerini iletti.