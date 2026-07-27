Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımla İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine yeni bir atama yapıldığını açıkladı. Bezircilioğlu tarafından yapılan paylaşımda, İl Başkanlığı'nın önerisi çerçevesinde ve Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın tensipleriyle avukat Hakan Doğan'ın İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görevlendirildiği duyuruldu. Bezircilioğlu, Hakan Doğan'a Genel Merkez tarafından verilen görevlendirme yazısını tebliğ ettiklerini ifade ederek, yeni görevinde başarı dileklerini aktardı

"Zafer'e doğru yürüyoruz"

Atamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Sinan Bezircilioğlu, İzmir teşkilatının gençlerle birlikte çalışmalarını devam ettireceğinin altını çizdi. Bezircilioğlu paylaşımında, "İzmir'de, gençlerimizle birlikte Zafer'e doğru adım adım yürüyoruz." diyerek, gençlik teşkilatının parti çalışmalarındaki önemine vurgu yaptı. Yeni görevlendirme sonrasında Zafer Partisi İzmir İl Gençlik Kolları'nın kent genelindeki teşkilatlanma ve gençlik çalışmalarını sürdürmesi beklenmekte.