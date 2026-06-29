Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından dizayn edilen ve sektörel işleyişi bütünüyle modernize eden yenilikçi sistem, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren İzmir'deki tüm trafik vakalarında geçerliliğini korumaya başlayacak.

40 Bin Lira Sınırı Nasıl Uygulanacak?

Kurumun yayımladığı metindeki en vurucu değişiklik, kaza tespitlerinde devreye girecek bağımsız uzmanların hangi şartlarda atanacağına dair kriterlerde yapıldı. Güncel sigorta limitlerinde uygulanan 400 bin liralık maddi teminat bedelinin yüzde 10'luk dilimi hesaplanarak ortaya yeni bir yasal meblağ çıkarıldı. Yazılı kurallara göre, yeni dönemin başlangıç tarihinden sonraki kazalarda, tahmini zarar maliyeti 40 bin Türk Lirası miktarını geçerse, o dosya için bağımsız yetkilere sahip bir eksper tayin edilmesi artık yasal bir zorunluluk sayılacak. İzmir genelinde sıklıkla karşılaşılan hasar tazminat sorunları, bu tarafsız inceleme zorunluluğu sayesinde daha şeffaf bir düzlemde ve anlaşmazlıklara mahal bırakılmadan çözülebilecek.

EKSİST ile Bürokrasinin Bitişi

Bütün bu kuralları pratikte yönetecek olan mekanizma ise kısa tanımıyla EKSİST, yani Eksper Atama ve Takip Sistemi adlı dijital oluşum olarak belirlendi. Kaza vakalarının ardından harcanan zamanı ciddi manada korumayı amaçlayan bu çevrimiçi ağ, elden evrak teslimi gibi eski uygulamaların üstünü tamamen çiziyor. Yeni işleyiş yapısı doğrultusunda, İzmir içerisindeki herhangi bir tamirhaneye ya da onarım servisine çekilen hasarlı araçlar için yasal takvim o an başlamış olacak.

Tamamen Şeffaf ve Hızlı Onarım

Servis yetkilileri, kazaya ilişkin doldurulmuş tüm belgeleri ve durum tespit evraklarını gecikmeden dijital portala işleyecek.

Hasarın belirlenmesi ve gerekli onayların alınması gibi normalde vakit alan adımlar, EKSİST üzerinde herkesin izleyebileceği şeffaf bir çerçevede ilerleyecek.