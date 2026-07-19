Kula ve çevresi, Anadolu'nun geçmişte yoğun volkanik faaliyetlere sahne olmuş bölgeleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle tarih boyunca "Yanık Ülke" olarak da anılan coğrafya, bugün jeolojik açıdan Türkiye'nin en dikkat çekici alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Gediz Vadisi'ndeki Burgaz mevkisinde bulunan Kula Peri Bacaları, volkanik tüf tabakalarının yağmur suları ve yüzey akışlarıyla aşınması sonucu oluştu. Yumuşak kayaçların zaman içinde oyulması, üstte kalan daha sert tabakanın ise konik gövdeleri korumasıyla bugün görülen şapkalı kaya oluşumları ortaya çıktı. Uzmanlar, bölgedeki seyrek bitki örtüsü ile geçirimsiz tüf yapısının yüzey akışını artırarak bu doğal süreci hızlandırdığını belirtiyor.

Kuladokya adıyla anılan bölge koruma altında bulunuyor

Kapadokya'yı hatırlatan silueti nedeniyle uzun yıllardır "Kuladokya" adıyla anılan Kula Peri Bacaları, 2012 yılında "Tabiat Anıtı" olarak tescil edilerek sit alanı ilan edildi. Yaklaşık 152 hektarlık bir alanı kapsayan bölge, Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından özel koruma statüsünde yönetiliyor. Bu sayede doğal yapının bozulmasının önüne geçilmesi ve jeolojik mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Koruma statüsü sayesinde bölge, büyük ölçüde bakir görünümünü korurken ziyaretçilere de doğal dokusunu kaybetmemiş bir atmosfer sunuyor.

Kula Peri Bacaları ziyaretçilerine farklı bir doğa rotası sunuyor

Kula Peri Bacaları, İzmir-Ankara Karayolu'nun 156. kilometresinde, Kula ilçe merkezine yaklaşık 16-18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gediz Köprüsü geçildikten sonra ayrılan patika yol, ziyaretçileri kısa sürede bu doğal oluşumların bulunduğu alana ulaştırıyor. Bölgeye gelenler yalnızca seyir noktalarından manzarayı izlemekle kalmıyor, yürüyüş yaparak konik kaya oluşumlarının arasına kadar ilerleyebiliyor. Özellikle gün batımı saatlerinde pastel tonlara bürünen vadide oluşan renk geçişleri fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Sessiz atmosferi ve sıra dışı görüntüsüyle Kula Peri Bacaları, doğa yürüyüşü yapmak, jeolojik oluşumları yakından incelemek ve farklı manzaralar keşfetmek isteyenler için Ege'nin öne çıkan destinasyonları arasında gösteriliyor.