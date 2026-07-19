Gaziemir Belediyesi, vatandaşların unutlmaz günlerini daha modern ve konforlu bir ortamda düzenleyebilmeleri için yeni bir organizasyon alanını hizmete sundu. Porta 1 Cafe'nin üst kısmında yer alan kısım, nikâh, nişan, düğün ve farklı organizasyonlara ev sahipliği gerçekleştirecek.

Belediye tarafından hizmete konulan yeni alanın, Gaziemir'deki sosyal yaşamın güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

İlk nikahı kıyan isim Başkan Ünal Işık!

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, hizmete giren organizasyon alanındaki ilk nikah törenini yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Nikahını kıydığı çifte tebriklerini ileten Işık, yeni evlenen çifte ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu.

Rezervasyon alımları başladı!

Gaziemir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yeni organizasyon alanının nikah, nişan, düğün ve diğer özel etkinlikler için vatandaşların kullanımına açık olduğu ifade edildi. Alandan faydalanmak isteyen vatandaşların rezervasyon ve detaylı bilgi için Gaziemir Belediyesi ile iletişime geçebileceği belirtildi.