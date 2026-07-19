Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Servisçiler Odası’nın özel okulların ücretli servis taşımacılığı yapamayacağına ilişkin açıklamasına, eski oda başkanı Erdem Mert’ten sert tepki geldi.

Yönetimin kamuoyuna "büyük bir hukuki zafer ve müjde" olarak duyurduğu kararın aslında yıllar öncesine ait olduğunu belirten Mert, bu hamlenin gündemde olan 650 adet "S plaka" ihalesini gizlemek için yapıldığını öne sürdü.

"Yeni alınmış bir karar da, yeni kazanılmış bir hak da yoktur"

Oda yönetiminin esnafı yanılttığını savunan eski Başkan Erdem Mert, kararın geçmiş tarihli bir Danıştay kararı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler. Ama bununki yatsıya bile yanmadı.

İzmir Servisçiler Odası, servisçi esnafına büyük bir müjde vermiş gibi açıklamalar yapıyor. Ancak incelediğimiz belgeler gösteriyor ki 'yeni karar' diye sunulan konu, Danıştay'ın 08.03.2024 tarihinde verdiği ve yıllardır yürürlükte olan bir karardır.

Ortada yeni alınmış bir karar da yoktur, yeni kazanılmış bir hak da yoktur. Esnafımıza eski bir kararı yeniymiş gibi sunmak doğru değildir."

"Yeni müjde gibi servis etmesini tesadüf olarak görmüyorum"

Yapılan açıklamanın zamanlamasını eleştiren Mert, servisçi esnafının asıl gündeminin yeni plaka ihalesi olduğunu söyledi. Ortaya atılan bu gündemin bir gündemi değiştirme girişimi olduğunu öne süren Mert,

"Servisçi esnafının geleceğini doğrudan etkileyecek 650 adet yeni S plakasının ihalesi gündemdeyken, İzmir Servisçiler Odası'nın yıllardır yürürlükte olan bir kararı bugün yeni bir müjde gibi servis etmesini tesadüf olarak görmüyorum.

Bana göre bunun amacı, esnafın dikkatini asıl gündemden uzaklaştırmak, 650 adet S plaka ihalesini gölgelemek ve kamuoyunda meşrulaştırmaya çalışmaktır." dedi.

"Servisçi esnafı algı değil gerçek çözüm bekliyor"

Mert, mevcut oda yönetimine çağrıda bulunarak esnafın yaşananların farkında olduğunu belirtti. Sektör temsilcilerinin kalıcı çözümler beklediğini söyleyen Mert, açıklamalarını,

"Servisçi esnafı artık algı operasyonları değil, gerçek çözümler bekliyor. Esnafımız kimin mücadele ettiğini, kimin ise eski kararları yeniymiş gibi anlatarak gündemi değiştirmeye çalıştığını çok iyi görüyor.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Biz de belgeyle konuşmaya ve servisçi esnafının hakkını savunmaya devam edeceğiz." diyerek tamamladı.