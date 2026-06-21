Son Mühür / Merve Turan- Konak’ta minikler karne heyecanı yaşadı, ilk karneleri başkan ablalarının elinden aldı. İlk karnelerini dönem sonu gösterileriyle kutlayan minik öğrencileri, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu yalnız bırakmadı.

Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’ndaki gösterilere katılan Başkan Mutlu, eğlenceli müzikler eşliğinde birbirinden keyifli gösteriler düzenleyen miniklere, bütün bir yılın çabasının karşılığı olan karnelerini verdi. Mutlu, çocuklara yıl sonu hediyelerini de kendi elleriyle dağıttı. Zeytinlik Mutlu Çocuklar Oyun Evi’ndeki karne törenine Başkan Mutlu’yla birlikte çocukların anneleri de katıldı.

“Çocuklarımız bizim için çok değerli”

Karne sevinci yaşayan minik öğrencileri tebrik eden Başkan Mutlu, “Çocuklarımız bizim için çok değerli. Özellikle okul öncesi çağda çocuklarımızın sosyalleşebilecekleri, beceriler kazanabilecekleri, yaşıtlarıyla eşit olanaklardan faydalanabilmeleri için Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimizi hizmete açtık. Hangi oyun evimize gitsem hem çocukların hem de annelerinin mutluluğunu açıkça görebiliyorum. Bu hem çok önemli hem de gurur verici” dedi.

“Çocuklarımızı bırakırken içimiz çok rahat”

Törene katılan aileler ise Başkan Mutlu’ya teşekkür etti. Ebeveynler, “Çocuklarımızı buraya bırakırken içimiz çok rahat. Çocuklarımız sosyalleşiyor, kendilerini daha rahat ifade ediyor. Biz de gün içinde rahat bir nefes almış oluyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.