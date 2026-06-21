İzmir’in Konak ilçesinde Yıldırım ailesinin bebekleri Azem, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığıyla mücadele ediyor. Kübra-Yılmaz Yıldırım çiftinin 6 aylık bebekleri Azem'e, henüz 10 günlükken topuk kanı taramasıyla SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Yıldırım ailesi, yurt dışında uygulanan gen tedavisine ulaşabilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Tedavi için gereken 1 milyon 815 bin doların toplanması için başlatılan kampanya, 1 ayda yüzde 2'ye ulaştı.

“Psikolojik olarak çöktük”

Sorunsuz bir hamilelik süreci yaşadığını aktaran anne Kübra Yıldırım, “Kontrollerimin hepsini düzenli yaptırdım. Doğduktan sonra topuk kanında belli oldu. Büyük bir şok yaşadık. Psikolojik olarak çöktük. Yaklaşık 10 gün boyunca kendimizi eve kapattık. Hastalığı ve süreci araştırarak öğrenmeye çalıştık. İçimizi rahatlatmak adına özel bir hastanede yeniden test yaptırdık” diye konuştu.

“Evlendiğimizde bu tarz testler çok yoktu”

İlk çocuklarının sağlıklı doğduğunu bu yüzden de ikinci çocuklarına hamileyken genetik test yaptırma ihtiyacı duymadıklarını aktaran Yıldırım, “Biz 2020 yılında evlendik. Bu hastalığı daha önce ikinci derece akrabalarımızda duymuştum ancak ilk oğlumuz sağlıklı olunca genetik test yaptırmayı düşünmedik. Evlendiğimiz dönemde bu tarz testler çok fazla yoktu. Taşıyıcı olup olmadığımızı bilmiyorduk ancak insan başına gelince daha iyi anlıyor. Çok pişmanız" ifadelerini kullandı.

“Büyüklerimizden destek bekliyoruz”

Şu anda 6 aylık olan Azem’in yaklaşık 2 aydır haftanın 3 ila4 günü fizik tedavi gördüğünü belirten Yıldırım, şunları söyledi: “Fizik tedavi bu çocuklar için ilk adım gibi. Herhangi bir kas kaybı yaşamadan evladımızın iyileşmesini istiyoruz. Vücudunda bulunan gen eksikliğinin tamamlanabilmesi için Dubai'deki Zolgensma adlı ilacı alması gerekiyor. Kas kaybı yaşanırsa ilacın etkisi azalabiliyor. Şu an yalnızca anne sütü alıyor ve durumu iyi. İki evladıma da yetişmeye çalışıyorum. Büyüklerimizden destek bekliyoruz.”

“Elimizden geleni yapacağız”

Valilik onayıyla ilgili süreci tamamladıklarını aktaran baba Yılmaz Yıldırım, “Kampanyamız başlayalı 1 ay oldu ve henüz yüzde 2 seviyesindeyiz. Her gün sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. İlk oğlumuzda böyle bir durum yaşamadığımız için taşıyıcı olduğumuzu bilmiyorduk. Doktorlar, ilk çocuğumuzun sağlıklı olmasının bir şans olduğunu söyledi. Azem'in iyileşmesi için elimizden geleni yapacağız. Kampanya süreci nedeniyle kurum kurum dolaşıyoruz. İşe düzenli devam edemiyorum. Tek amacımız, Azem'in herhangi bir kayıp yaşamadan tedavisine ulaşması" dedi.

Minik Atahan: Büyüyünce onunla oynayacağım

Azem'in ağabeyi Atahan Yıldırım da kardeşine duyduğu sevgiyi anlatarak herkesten destek istedi. Minik Atahan, "Kardeşim büyüyünce onunla oynayacağım. Ona oyun oynamayı öğreteceğim. Oyuncakçıya gidip, onun için oyun kumandası aldık. Kardeşimi çok seviyorum" diye konuştu.