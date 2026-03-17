Nöroloji Uzmanı Mustafa Seçkin, Alzheimer hastalığında yeni tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımları sayesinde semptomlar ortaya çıkmadan önce müdahale edilebildiğini açıkladı. Erken teşhisin hastalığın seyrini belirlemede kritik rol oynadığını vurgulayan Seçkin, nörolojik kontrollerin şikayet başlamadan yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce başlıyor

Alzheimer’ın klinik bulgular görülmeden uzun yıllar önce beyinde etkisini göstermeye başladığını belirten Seçkin, “Hastalık, ilk belirtilerden 10 ila 20 yıl önce patolojik süreç olarak başlıyor. Geliştirilen yeni testler sayesinde henüz belirgin unutkanlık yaşamayan bireylerde dahi tanıya yaklaşabiliyoruz” dedi.

Kadınlarda risk daha yüksek

Türkiye’de 600 binden fazla kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığının, özellikle kadınlarda daha sık görüldüğü bildiriliyor. Uzmanlara göre vakaların yaklaşık üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Menopoz döneminde yaşanan hormonal değişimlerin bu tabloda belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İsmail Mete İtil, östrojen hormonunun beyin fonksiyonları üzerindeki etkisine dikkat çekerek, hormon seviyesindeki düşüşün bilişsel süreçleri olumsuz etkileyebildiğini söyledi. İtil, östrojen eksikliğinin beynin enerji kullanımını azaltarak dikkat ve hafıza sorunlarına zemin hazırlayabildiğini belirtti.

Menopoz sürecinde multidisipliner takip önerisi

Uzmanlar, menopoz döneminin yalnızca kadın hastalıkları açısından değil, nörolojik ve kas-iskelet sistemi açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu sürecin farklı branşların birlikte yürüttüğü bir yaklaşımla yönetilmesinin, olası risklerin azaltılmasında etkili olduğu ifade ediliyor.

Erken tarama testleri öne çıkıyor

Alzheimer’da erken teşhis için kullanılan yöntemlerin hızla geliştiğine işaret eden Seçkin, tarama sürecinin artık kanser hastalıklarında olduğu gibi erken evreye kaydığını belirtti. Tanı sürecinde nörolojik muayene, görüntüleme yöntemleri, PET taramaları ve beyin omurilik sıvısı analizlerinin kullanıldığını aktaran Seçkin, yeni geliştirilen kan testlerinin de sürece dahil olmaya başladığını söyledi.

Genetik yatkınlığı bulunan bireylerde testlerin daha erken dönemde yapılmasının önemine değinilirken, belden sıvı alma yöntemiyle yapılan incelemelerin halen yüksek doğruluk oranı sunduğu ifade edildi.

Etkinlikte kapsamlı değerlendirme

Kadın sağlığı ve Alzheimer ilişkisi, Acıbadem Kent Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen “Kadın yaşam döngüsünde bilişsel sağlık ve koruyucu yaklaşımlar” başlıklı etkinlikte ele alındı. Programda farklı uzmanlık alanlarından isimler, hastalığın kadınlar üzerindeki etkilerini çeşitli yönleriyle değerlendirdi.

Etkinlikte ayrıca Zerrin Sümer, Suzan Kardeş ve Mine Güler, Alzheimer deneyimlerini sanatsal perspektiften ele alan bir söyleşi gerçekleştirdi.