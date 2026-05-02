CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın İzmir Çevre Yolu ile ilgili dile getirmiş olduğu iddiaların yankıları sürmeye devam ediyor. Yavuzyılmaz tarafından, İzmir Çevre Yolu'nun özelleştirileceği iddia edilmişti. Bu kapsamda İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale geleceği öne sürülürken, açıklamalar ve yalanlamalar da gelmeye devam ediyor. Bir yalanlama da Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu iddialar yalanlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarda; daha önce Ankara Çevre Yolu için dile getirilen asılsız iddiaların, bu kez İzmir Çevre Yolu üzerinden tekrar kamuoyu gündemine taşındığı görülmektedir. Konuya açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve ücretsiz olarak hizmet vermekte olan çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar söz konusu olmadığı gibi, ücretli hale getirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."