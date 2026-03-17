Son Mühür/ Osman Günden- Kemalpaşa Belediyesi, geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don felaketi nedeniyle zor günler geçiren yerel üreticileri yalnız bırakmadı. “Çiftçiye Destek, Toprağa Bereket” sloganıyla başlatılan proje kapsamında, ilçedeki 400 çiftçiye toplamda 208 ton taban gübresi desteği sağlanıyor.

İzmir’in tarım ve sanayi merkezlerinden biri olan Kemalpaşa’da, belediyenin tarımsal kalkınmayı önceleyen hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde meclis kararıyla onaylanan 5 milyon liralık dev destek paketinin en önemli ayağı olan gübre dağıtımı resmen başladı. Zirai donun yarattığı ekonomik tahribatı en aza indirmeyi hedefleyen belediye, üreticinin maliyet yükünü sırtlanarak toprağın verimini artırmayı amaçlıyor.

Modern Tarım İçin Stratejik Destek: 3/15 gübresi toprakla buluşuyor

Proje kapsamında dağıtılan ve çiftçiler arasında "3/15" olarak bilinen dengeli kompoze gübreler, bitkisel üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynuyor. Kök gelişimini maksimize eden, meyve kalitesini yükselten ve toprağın fiziksel yapısını iyileştirerek havalanmasını sağlayan bu gübrelerin, belirlenen program dahilinde üç gün içerisinde tüm hak sahiplerine ulaştırılması planlanıyor. Toplamda 208 tonluk bu sevkiyat, Kemalpaşa topraklarındaki verimliliğin korunması adına büyük bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Başkan Türkmen: "Üreticimizin yaralarını sarıyoruz"

Dağıtım noktalarını ziyaret ederek çiftçilerle bir araya gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, üreticilerin taleplerini bizzat yerinde dinledi. Çiftçilerle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Başkan Türkmen, belediyenin tüm imkanlarını tarımsal süreklilik için seferber ettiklerini vurguladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Türkmen, "Çiftçiye Destek, Toprağa Bereket" projesinin sadece bir başlangıç olduğunu, Kemalpaşa’nın bereketli topraklarını korumak adına yeni projelerin de yolda olduğunun müjdesini verdi.

"Kemalpaşa hem sanayinin hem tarımın başkentidir"

Kemalpaşa’nın ekonomik kimliğine dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Türkmen, ilçenin çiftçi kenti kimliğinin altını çizdi. Türkmen, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl doğa olayları nedeniyle mağduriyet yaşayan üreticilerimizin yanındayız. Kemalpaşa sadece dev sanayi tesisleriyle değil, aynı zamanda bölgeyi besleyen güçlü tarım potansiyeliyle de var olan bir kenttir. Bizim için tarımsal üretimin durmaması milli bir meseledir. Bu projede emeği geçen belediye meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çiftçimizin emeğine değer katmaya, alın terini korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Çiftçiden Belediyeye teşekkür: "Zor zamanımızda yanımızda oldular"

Gübre desteğinden faydalanan Kemalpaşalı üreticiler ise sağlanan bu katkıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Zirai don sonrası artan maliyetler ve ürün kaybı nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini ifade eden çiftçiler, belediyenin sağladığı bu hibenin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu vurguladı. Ekonomik dar boğazın hissedildiği bir dönemde gelen 208 tonluk gübre desteğinin tarladaki üretimi teşvik edeceğini belirten üreticiler, Başkan Türkmen’e ve belediye ekiplerine teşekkürlerini sundu.