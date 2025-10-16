Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü “Kadınlarımızla geleceğe umut ekiyoruz” sloganıyla kutladı. Panel, belgesel gösterimi ve fotoğraf sergisiyle kadın emeğinin üretimdeki gücüne vurgu yapıldı.

Kadın emeğine adanmış anlamlı etkinlik

Bornova Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde “Kadınlarımızla geleceğe umut ekiyoruz” sloganıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. EVKA-4 Şahin Tepesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen programda kadın üreticilerin deneyimleri paylaşıldı, “Bereketin Kadın Yüzü” belgeseli gösterildi ve kadın üreticilerin fotoğraflarından oluşan sergi ilgiyle izlendi.

Başkan Eşki: “Kadın emeğiyle toprağı, toprağın bereketiyle geleceği büyütüyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların üretimdeki gücüne dikkat çekerek, “Kadın emeğiyle toprağı, toprağın bereketiyle geleceği büyütüyoruz. Kent Bostanları projemiz sadece üretimi değil, dayanışmayı da büyüten bir model oldu. Kadın çiftçilerimizin emeğiyle yeşeren Bornova, sürdürülebilir kalkınmanın da örneği olacak.” ifadelerini kullandı.

“Kadın emeği bu ülkenin en büyük gücüdür”

CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Meltem Dalkılıç, kadınların üretimden kopmaması gerektiğini belirterek, “Kadın emeği bu ülkenin en büyük gücüdür. Kadın yaşamın her alanında üretir. Kadınlar toprağı ekerken aslında geleceği eker. Kent Bostanları için Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki’ye teşekkür ediyoruz. Bu proje sadece üretimi değil, dayanışmayı da büyütüyor.” dedi.

“Bereketin gücü olan kadınlar ücretsiz işçi olarak görülmemeli”

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlılıoğlu, Bornova Belediyesi’nin kadın dostu tarım projelerinin örnek teşkil ettiğini söyleyerek, “Kent Bostanları projesiyle kadınları toprakla buluşturan Bornova Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bereketin gücü olan kadınlar ücretsiz tarım işçisi olarak görülmemeli. Bizim mücadelemiz bunun için.” şeklinde konuştu.

“Toprak en önemli değerimiz, sahip çıkalım”

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurum, konuşmasında tarımın toplum için taşıdığı öneme değinerek, “Ben bir çiftçi çocuğuyum. Gençlik yıllarımda tarımın kalkınmanın temeli olduğunu anladım. Ancak bugün toprak elimizden gidiyor. Toprak en önemli değerimiz. Sahip çıkalım. Yaşasın toprak!” ifadelerini kullandı.

“Kent Bostanları farkındalığı Bornova’nın her noktasına yayılacak”

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, tarımsal farkındalık çalışmalarının süreceğini belirterek, “Kent Bostanları ile yarattığımız farkındalığı hep birlikte Bornova’nın her noktasına yaygınlaştıracağız.” dedi.

Panelde bilim insanları, girişimciler ve üretici kadınlar bir araya geldi. Moderatörlüğünü CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Esengül Kaleli’nin üstlendiği panelde, tarımın çevreyle ilişkisi, kadınların üretimdeki rolü ve sürdürülebilir yaşam üzerine görüşler paylaşıldı.

“Tarımı çevreyle birlikte düşünmeliyiz”

Prof. Dr. Uygun Aksoy, “Tarımı çevreyle birlikte düşünüp sağlıklı ürünler yetiştirmek gerekiyor. Ovaları konutlara ve sanayiye terk edersek ana yaşam kaynağımızı yitiririz. Kadın çiftçilerin oranı yüzde 60 ama mülkiyet hakkı yüzde 10. Kadınlar üretimde ve politikalarda daha etkin olmalı.” dedi.

“Kadın üretirse toplum kazanır”

Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner, 42 yıllık deneyimiyle üretimde kadının gücüne dikkat çekerek, “Kadın üretkendir, üretirse toplum kazanır. Erkekler kadını çiftçi değil yardımcı olarak görüyor ama köyde kadın hem traktörde hem tarlada. Dişil enerjiyle gelecek nesillere temiz genleri kadınlar aktaracak.” ifadelerini kullandı.

“Doğa, yeniden doğuşun adresi”

Girişimci ve çiftlik kurucusu Menekşe Gül Okunar, şehir yaşamından köy hayatına geçiş sürecini anlatarak, “İstanbul’da maliyeciydim, emekli olunca Foça’ya yerleştik. Kadim bir zeytin ağacını görünce orada kalmaya karar verdim. Zeytin ve meyve ağaçları diktik. Doğa bana yeniden doğuşu öğretti.” dedi.

“Kapitalist sistemin bir parçası olmayacağız”

Girişimci çiftçi Sırma Gök ise sporculuktan tarıma uzanan yolculuğunu paylaşarak, “Profesyonel voleybolcuydum. 2018’de Foça Kozbeyli’de beş dönüm arazi aldık. İkiz çocuklarım oldu ve onları doğal ortamda büyütmek istedik. Pandemiyle köye taşındık. Kapitalist sistemin bir parçası olmayacağız dedik. Zor ama hiçbir zaman pişman olmadım.” ifadelerini kullandı.