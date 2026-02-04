Son Mühür- CHP'de Buca siyasetinin son 15 yılının tarihini yazacak olanların Çağdaş Kaya ismine ayrı bir parantez açacakları kesin.

İlçe gençlik kolları, ilçe sekreterliği ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan Çağdaş Kaya, başkanlık dönemlerinde Levent Piriştina, Erhan Kılıç ve Görkem Duman'la birlikte görev yapmıştı.

Son il kongresi öncesi il başkanlığı girişimi Genel Merkez'e takılan Çağdaş Kaya'yla ilgili ilk kritik gelişme, yılbaşı gecesi Buca Gölet'te işlenen cinayet oldu.

Cinayet zanlısının Belediye işletmesi Cafe'ye işletmeci olmasını sağladığı iddialarına hedef olan Çağdaş Kaya için ilk istifa baskısının da bu olay nedeniyle geldiğine inanılıyor.

İkinci istifa talebine de ret...

Reddedilen istifa baskısının ikinci hamlesi ise Çağdaş Kaya'nın bir darp olayında azmettirici olduğu gerekçesiyle kısa süre gözaltına alınmasının ardından geldiği de Ankara kulislerinden yansıyan iddialar arasında.

Her iki istifa baskısına direnen ve geri adım atmayan Çağdaş Kaya'nın siyasi anlamda ipinin çekildiği süreçse geçtiğimiz pazar günü Özgür Özel liderliğindeki MYK'dan çıkan görevden alma kararının ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı.



İzmir kulislerinde ne konuşuluyor?



MYK'dan gelen görevden alma kararı sonrası yılların kurt politikacısı Çağdaş Kaya'dan dikkat çeken bir hamle geldiği öğrenildi.

Görevden alma kararı kendisine tebliğ edilmeden istifasını işleme koyan Çağdaş Kaya, tüzük gereği, ''İl ve ilçe başkanlığı boşaldığında, olağan kongreye kadar görev yapmak üzere yenisi, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ya da partililer arasından, il ve ilçe yönetim kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ve geciktirilmeden seçilir'' maddesinin önünü açmış oldu.



İlçe yöneticileri istifa etti mi?



18 ilçe yöneticisinin Çağdaş Kaya'nın görevden alındığı kararının ardından harekete geçtiği ve istifa ettikleri duyurulmuştu.

18 ilçe yöneticisinden ilk planda 14'ünün istifa ettiği ancak istifaların sözde kaldığı ve hayata geçirilmediği öğrenildi.

İlçe yönetiminde şu anki baskın görüş, bir başkan belirleyip kongreye kadar göreve devam etmek yönünde. İlçe yönetimi istifa kararı almadığı için il yönetiminin 5 kişilik çağrı heyeti ataması ve 30 gün içinde olağanüstü kongre gerçekleştirilmesi ihtimali de şimdilik rafa kalkmış durumda.



Karşı hamle Hüseyin Duyan...



Çağdaş Kaya'ya çok yakın bir isim olarak Buca'dan il yönetimine giren üç isimden biri olan Hüseyin Duyan'ın, Buca'daki yöneticilerle İl Başkanı Çağatay Güç'ün bilgisi dahilinde görüşmeye gittiği, görüşme sonrasında göreve devam etmek isteyen ilçe yöneticilerinin Hüseyin Duyan ismini ilçe başkanı olarak belirlediği öğrenildi.



Genel Merkez dur dedi...



Çağdaş Kaya'nın gölgesinin ilçe yönetiminin üzerinde olması anlamına gelen Hüseyin Duyan hamlesi Genel Merkez'den veto yedi.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Cumartesi günü Buca krizini masaya yatırmak için İzmir'e gelene kadar il yönetimine Buca için herhangi bir adım atmayın talimatı verdiği belirtiliyor.



Arka planda görüşmeler devam...



Yakın çevresine, ''Tek günah keçisi ben miyim?'' sözleriyle yaşananlara tepki gösterdiği öğrenilen Çağdaş Kaya'nın kendisine yakın bir isimle ilçe yönetimi üzerindeki etkisini kaybetmek istemediği konuşuluyor.

İl Başkanı Çağatay Güç'ün Buca siyasetinde aktif rol oynayan kişilerle yakın temasta olduğu ve süreçle ilgili arayışının sürdüğü belirtiliyor.

CHP Buca'da geçmişte aktif görev alan ya da CHP'de kilit görevlerde bulunan bazı isimlerin de Ensar Aytekin'le Cumartesi günü görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.