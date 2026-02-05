İzmir’in en büyük ilçelerinden biri olan Buca’da, belediye bünyesindeki imar ve ruhsat işlemlerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada bugün çok kritik bir safhaya geçildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, belediye içindeki kritik birimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine düğmeye basıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, imar planlarına ve yasal mevzuata aykırı yapılaşmaların, maddi menfaat karşılığında "resmi kılıfa" uydurulduğu öne sürülüyor. Bu iddialar üzerine harekete geçen adli makamlar, aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu geniş bir isim listesi için düğmeye bastı.

Kritik müdürler kıskaca alındı

Yürütülen operasyonun en dikkat çekici detaylarından biri, gözaltı kararı verilen isimlerin belediye hiyerarşisindeki kilit konumları oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla hazırlanan listede, Buca Belediyesi’nin Ruhsat ve Denetim Müdürü ile İmar Müdürü gibi doğrudan imar süreçlerini yöneten isimlerin de yer aldığı öğrenildi. Toplamda 28 şüpheliyi kapsayan operasyon, yerel yönetimlerdeki şeffaflık tartışmalarını yeniden alevlendirirken, rüşvet mekanizmasının hangi boyutlara ulaştığına dair ciddi verilerin toplandığı belirtiliyor. Şüphelilerin, ruhsatlandırma süreçlerinde yetkilerini kullanarak kişisel menfaat temin ettikleri iddiası, dosyanın merkezini oluşturuyor.

Mali şube ekipleri şafak vakti harekete geçti

Başsavcılığın gözaltı kararlarını iletmesinin hemen ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin yakalanması ve delillerin karartılmasının önlenmesi hedefleniyor. Ekiplerin belediye binasındaki ilgili birimlerde de inceleme yapması ve dosyalara el koyması beklenirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Operasyonun detayları belli oldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen operasyonun saha sonuçları da netleşmeye başladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 25 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Yapılan incelemelerde, dosya kapsamında aranan 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, kimlikleri belirlenen 2 firari şahsın yakalanması için emniyet güçlerinin geniş çaplı operasyonları aralıksız devam ediyor.

