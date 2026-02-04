Kış transfer sezonunda son düzlüğe girilirken UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için kadro bildirim tarihleri de merak konusu oldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor'un yeni futbolcularını Avrupa maçlarında oynatabilmeleri için UEFA takvimine uygun bildirim yapmaları gerekiyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

Avrupa'nın beş büyük ligi olarak kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'da transfer dönemi resmen kapandı. . Transfer piyasasında öne çıkan ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'da da son imzalar atıldı. Ancak Türkiye'de ve bazı Balkan ile Kuzey Avrupa ülkelerinde hala oyuncu transfer edilebiliyor. Fenerbahçe ve Samsunspor için transfer imkânı sürse de Avrupa kupaları için imzaların son güne kadar yetişmesi şart.

5 ŞUBAT GECE YARISI SON DÜDÜK ÇALIYOR

UEFA yönetmeliğine göre eleme turlarında yer alan takımların kadro bildirimlerini en geç 5 Şubat 2026 tarihinde yapması gerekiyor. Bu tarihten sonra transfer yapan kulüpler yeni oyuncularını sadece lig maçlarında oynatabilecek.

FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR İÇİN KRİTİK VİRAJ

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Samsunspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Her iki kulübün teknik heyeti transfer konusunda son rötuşları yapıyor.