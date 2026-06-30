Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar ilçesinde 140 milyon lira bütçeli altyapı projesini başlattı. İlçe genelinde atık su şebeke ve iletim hatlarını yenileyen kurum, Düzce Mahallesi'ndeki ilk kazmayı vurdu. Yatırımla birlikte bölgenin uzun vadeli altyapı ihtiyacı karşılanacak.
Altyapı kapasitesi terfi merkezleriyle güçlendiriliyor
Proje kapsamında Seferihisar’a toplam 19 kilometreyi aşkın atık su şebekesi ve iletim hattı kazandırılacak. Sadece boru hattı döşenmiyor. İZSU, sistemin sorunsuz çalışması amacıyla 4 adet ıslak tip baca içi terfi merkezi inşa ediyor. Bu yeni merkezler, atık su akışını düzenleyerek şebekenin yükünü hafifletecek.
Çalışma takvimi netleşti: Haziran 2027'de tamamlanacak
Düzce Mahallesi’ndeki imalat çalışmalarını yürüten ekipler, buradaki işlemlerin ardından vakit kaybetmeden Ağaçeşmesi bölgesine geçecek. İZSU, planlanan altyapı yatırımını Haziran 2027’de bütünüyle tamamlamayı hedefliyor. Çalışmalar bittiğinde Seferihisar'ın mahalleleri modern, çevre sağlığına uygun ve yüksek kapasiteli bir atık su sistemine kavuşacak.