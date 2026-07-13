Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için Dikili'de yeni bir tesis kuruyor. Uzunburun Mahallesi’ndeki 24 bin metrekarelik arazide yükselen Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, 2 bin 500 köpek kapasitesine sahip olacak. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile birlikte inşaat alanını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çalışmaların hızla ilerlediğini ve merkezin birkaç ay içinde açılacağını söyledi.

Çevre ilçelerin de ihtiyacını karşılayacak

Yeni merkez sadece Dikili'ye değil, çevre ilçelere de hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Etüt ve Projeler, Fen İşleri ile Veteriner İşleri daire başkanlıkları projeyi ortaklaşa yürütüyor. Tesisin kurulduğu araziyi ise Dikili Belediyesi meclis kararıyla Büyükşehir’e tahsis etti.

Başkan Cemil Tugay, bölgede uzun süredir böyle bir merkeze ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Tesis açıldığında yan yana iki merkez olarak hizmet sunacak.

Dar kafesler yerine doğal yaşam alanı

İnşa edilen proje klasik bir barınaktan farklı olacak. Hayvanların kapatılacağı dar alanlar yerine, doğayla iç içe serbestçe dolaşabilecekleri geniş alanlar tasarlanıyor.

Merkezde hayvanların tedavisi için tam teşekküllü bir sağlık birimi yer alacak. Klinikte ameliyat öncesi ve sonrası bölmeler, müdahale odaları ve bakım alanları bulunacak. Bunun yanı sıra, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesini kolaylaştırmak için eğitim ve halkla ilişkiler birimleri de merkezde görev yapacak.

Belediye, tesisi 2026 yılı sonuna kadar tamamlayıp hizmete açmayı planlıyor.

Kentin barınma kapasitesi artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi şu an Pako, Işıkkent ve Seyrek bakımevlerinde toplam 3 bin 300 sahipsiz hayvana bakım hizmeti veriyor. Dikili'de yapılan 2 bin 500 kapasiteli bu yeni yer, kentin genel barınma ve tedavi kapasitesini büyük oranda artıracak. Böylece sahipsiz hayvanların rehabilitasyon ve tedavi süreçleri daha hızlı ilerleyecek.