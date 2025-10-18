Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle mekanın tavanı aniden çöktü. O sırada içeride bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çökme sırasında 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mekanda maddi hasar oluştu

Tavanın çökmesiyle birlikte eğlence mekanında ciddi maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, mekan geçici olarak kapatıldı. Olay yerinde inceleme ve temizlik çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Soruşturma başlatıldı

Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Teknik ekiplerin detaylı inceleme raporunun ardından kesin sebep belirlenecek.