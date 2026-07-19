İzmir'in Konak ilçesinde 16 Temmuz'da Özcan Gizay'ın (28) bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Kuruçay Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen cinayette, aralarında husumet bulunan M.E., hareket halindeki otomobilin açık penceresinden sürücü Gizay'ı göğsünden bıçakladı.

Hareket halindeki aracın peşinden koştu

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Özcan Gizay idaresindeki aracın sokakta ilerlediği ve bir ara yavaşladığı görülüyor. Otomobilin yeniden hızlandığı sırada şüpheli M.E. aracın peşinden koşmaya başlıyor. Şüpheli, şoför mahalli penceresinin açık olmasından faydalanarak elindeki bıçakla direksiyon başındaki Gizay'a doğru hamle yapıyor. Göğsüne aldığı darbeyle ağır yaralanan Gizay, aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Bıçaklandıktan sonra kaza yaptı

Olayın ardından kan kaybı nedeniyle fenalaşan Özcan Gizay, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, sokakta park halinde duran başka bir araca çarparak durabildi.

Çarpma sesini duyarak sokağa çıkan çevre sakinleri, sürücüyü araç içinde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Gizay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gizay'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli suç aletiyle yakalandı

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi M.E.'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.