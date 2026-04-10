Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, meclis oturumunda AK Parti ve MHP'li üyelerin 2025 yılı faaliyet raporuna yönelik eleştirilerine karşı açıklamalarda bulundu. Kınay, rapora ilişkin değerlendirmelere yanıt vererek belediyenin çalışmalarını savundu.

Helil Kınay: Bu rapor okunmamış ve anlaşılmamış

Cumhur İttifakı grubunun Karabağlar Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporunu okumadığını belirten Başkan Kınay, “Burada değerlendirme yapıldı hepsine çok teşekkür ediyorum. Raporun içerisinde veriler bilgiler ve belgeler var. Burada çok üzüldüğüm bir husus var ne yazık ki bu rapor okunmamış ve anlaşılmamış. Söylemlere bakıldığı zaman ben bunu görüyorum.

İlgili sayfalara bakılsaydı eğer böyle olunmadığını görmüş olurduk. Biz tüm çalışmalarımızı belgesiyle ve bilgisiyle paylaşıyoruz ancak bu rakamlarda görüyorum ki örneğin, fen işlerimiz park bahçeler ile ilgili yapılan çalışmalarda ciddi yatırımların yapıldığı görülürdü. Tüm bu çalışmaların içerisinde elbette ihtiyaçlarımız var bizler de bunu paylaşıyoruz. Kendimize ait ürettiğimiz asfalt ile birlikte tüm arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda eldeki imkanlar ile beraber serme asfalt çalışmalarının sürdüğünü görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

“Konuşulanlarda bu faaliyet raporlarıyla ilgili verilerin hiç biri yok”

Öte yandan, AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin faaliyet raporunu eksik anlattığının altını çizen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 2025 yılında ilçede yapılanları anlatarak, “Konuşulanlarda bu faaliyet raporlarıyla ilgili verilerin hiç biri yok. İleri yaş alma merkezlerimiz yok. Yatırımı devam eden Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’miz yok. Çalışmalarını tamamladığımız bakanlıktan onay beklediğimiz bir tesisi tamamladık biz. Yeşilyurt Pazaryeri inşaatını tamamladığımız bir alan. Hatta sahaya gittiğinizde çalışmaların devam ettiğini görebilirsiniz. Bizler gururla bu inşaatın açılışını gerçekleştireceğiz.

Tabii ki ihtiyaç var, Karabağlar’ın çok hakkı var. Bize onlarla ilgili çalışmalarımızı da yapacağız. Neden sokaklarda şenlik yapıyorsunuz demeyin, çocukların ailelerin buna ihtiyacı var. Ben tüm bu etkinliklerden gurur duyuyorum. Hiçbir somut veri yok, hiçbir rakam yok. Biz her şeyi kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştığımız, temizlik hizmetlerinden, park bahçelere kadar rakamlara baktığınız sosyal yardımlar kapsamında bir önceki yıldan çok fazla sosyal yardım yaptığımızı buradan anlatmamız gerekirdi. Biz belediye olarak dayanışma içerisinde miyiz ne yapmışız bunlar raporun içinde var. Keşke detaylı okunsaydı raporun içerisinde Nasreddin Hoca’nın bir bilim merkezi olduğu yazıyordu.” şeklinde konuştu.

"Biz tüm eksikliklerle daha fazlasını tamamlayacağız"

Son olarak, Karabağlar Belediyesi’nden ciddi kesintiler yapıldığını ancak belediyeye ait hiçbir taşınmazın satılmadığını anlatan Kınay, şu ifadeleri kullandı: “Çok ciddi kesintiler yapıldı ancak bir metrekare yer satmadık. Kendi kaynaklarımızla yaptık bütün projelerimizi. Çok sıkı bir gider ekonomisi ile bunu yönetmeye çalıştık ve giderlerimizdeki artışı yüzde 25’te tutabildik.

Personel sayısı artmamış ve azalmıştır. Ocak 2025’te elektrik maliyetimiz 3 milyon 427 bin TL’dir, 2026 ise 5 milyon 850 bin TL’dir. Bütçe açığı soruyoruz ya işte budur. Bir ay önce akaryakıt fiyatı 55 TL’ydi şu anki durum ortada. Neyi okuduğumuzu bilerek konuşmak gerekiyor. Hizmet eden ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunlar sadece rakam değildir. Biz tüm eksikliklerle daha fazlasını tamamlayacağız.”