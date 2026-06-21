Manisa'dan gelen Serkan Ş. ve iki çocuğu, Babalar Günü'nü fırsat bilerek İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran Sahili'ne geldiler.

Güneşli bir gün geçirmeyi planlayan aile, denizin bir anda tehlikeli hale gelmesiyle adeta kabusu yaşadı. Serinlemek için denize giren baba ve iki çocuğu, bir süre sonra gözden kaybolup çırpınmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar durumu hemen fark etti.

Sahilde dakikalar süren yaşam mücadelesi

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri hızla ulaştı. Denizin içinden baygın halde çıkarılan üç kişi için kıyıda büyük bir mücadele başladı.

Sağlık görevlileri ve etraftakiler, dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata tutunmaları için mücadele ettiler.

Özellikle 10 yaşındaki Ş.E.Ş.'nin tekrar nefes alması kısa süreli bir umut ışığı olurken, kalbi duran 14 yaşındaki E.Ş. için de ekipler uzun süre uğraştı ve sonunda hayata döndürmeyi başardı.

Hayati tehlikeleri devam ediyor

Olay yerindeki ilk müdahalenin sonrasında yaralılar ambulanslarla hastanelere yetiştirildi. 10 yaşındaki Ş.E.Ş. İzmir Şehir Hastanesi'ne, baba Serkan Ş. ile kızı E.Ş. ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına ailenin tüm aile üyelerinin durumunun ağır ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay anı ortaya çıktı

Öte yandan, o anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde babanın denize giriş anları ve yaşanan hareketlilik yer alıyor.