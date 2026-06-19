Karaburun Belediyesi, Karaburun genelinde meydana gelen tekstil atıklarının çevreye duyarlı şekilde toplanması, taşınması ve geri dönüşüm süreçlerine katkı sağlaması için ihale gerçekleştirecek. Üç yıllık süreyi kapsayan ihale, açık teklif usulüyle yapılacak.

Üç yıllık kiralama ihalesi!

Karaburun Belediyesi, belediye sınırları içerisinde meydana gelen tekstil atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işini ihale yoluyla özel sektöre devredecek.

İhale 2 Temmuz'da!

Tekstil atıklarının toplanması ve değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilecek olan ihale, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.20'de Karaburun Belediyesi Başkanlık Konağı'nda Belediye Encümeni huzurunda düzenlenecek.

Tahmini bedel 65 bin TL!

Belediye tarafından yapılan açıklama çerçevesinde ihale konusu iş için belirlenmiş olan yıllık tahmini bedel 65 bin TL artı KDV olarak duyuruldu.

İhaleye katılım gerçekleştirecek olan firmalardan ise 5 bin 850 TL tutarında geçici teminat alınmış olacak. Teminatın ihale öncesinde yatırılması zorunlu.

Şartname ücret karşılığında temin edilecek!

İhaleye katılacak kişi ve şirketlerin şartname satın almalarının zorunlu olduğu ifade edildi. İhale şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Karaburun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 500 TL karşılığında temin edilebilecek.

