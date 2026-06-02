Son Mühür- Gece gündüz demeden hayat kurtarmak için zamanla yarışan 112 acil sağlık çalışanlarının hak ettiği fazla mesai ücretleri bürokrasiye takıldı. Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (BİRLİK SAĞLIK-SEN) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 112 personelinin 5 aydır süren maaş ve hak mağduriyetini sert bir dille eleştirerek Sağlık Bakanlığı'na ve yetkili sendikaya tepki gösterdi.

"Yazılım sisteminin güncellenmediği için..."

Doğruyol'un açıklamaları şu şekilde;

"112 Çalışanlar beş aydan bu yana mağdur. Ülkemizin en ücra köşelerinde dağ tepe demeden, gece gündüz 24 saat kesintisiz hizmet veren 112’de görevli sağlık çalışanlarımızın 1 Ocak 2026’dan itibaren ödenmesi gereken yüzde 10 gece fazla çalışma farkları beş aydan bu yana ödenmemektedir. Akşam 20:00 sabah 08:00 saatleri arasında çalışılan saatlerin fazla mesailerinde ödenmesi gereken yüzde 10’luk gece çalışılan fazla mesai farklarının yazılım sisteminin güncellenmediği ve Sağlık Bakanlığından beklenen ve beş aydır bir türlü kurumlara gönderilmeyen yazı 112 çalışanlarımıza mağdur etmektedir.

Yetkili sendikanın toplu sözleşme kazanımı olarak aylarca alanlarda reklamını yaptığı fazla mesai gece farklarının ödenmemesi izahı ancak, attığı imzayı bile sahip çıkamıyorlar cümlesi olabilir.

Ödenecek farkın cüzi bir miktar olması, personeli mağdur etmeyi haklı sebep haline getirmez. Biz, sendikamız BİRLİK SAĞLIK SEN olarak, çalışanın hakkı olan, ödenmesi gereken ücretin az ya da çok olmasının değil, üç beş kuruşta olsa çalışanın hakkını işverende bırakmayacağımızı, her zaman peşinde olacağımızı bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz."