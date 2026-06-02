Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’in önemli iki ismi eski milletvekilleri Tacettin Bayır ve Atila Sertel, ‘mutlak butlan’ sürecinin ardından partide yaşanan karışıklıkları yorumlayarak, iki tarafa ‘itidal’ ve diyalog çağrısında bulundu.

“Kötü sözler söyleyerek sonuç alınmaz”

Kurultayların demokrasi açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan ve CHP’nin an itibariyle bölünme ihtimali içinde olduğunu hatırlatan CHP’nin önemli isimlerinden Atila Sertel, önemli olanın CHP’nin kurumsal varlığı olduğunun altını çizerek, “Elbette kurultaylar bir partinin son kararını verir. Kurultaylar, demokrasi açısından çok önemlidir.

Ben önümüzdeki süreçte bu imzalarla ilgili bir sonucun çıkacağı ihtimalini vermiyorum. Bu konuda fazla bir tartışmaya girmek doğru değil. Beni en çok üzen partinin yarılmasıdır, parti bölünme tehlikesi içindedir.

Burada sağ duyunun hakim olması ve tarafların bir araya gelip AK Parti’nin oyununu boşa çıkartmalıdır. Yoksa birbirine hakaret ederek, birbirine kötü sözler söyleyerek bir sonuç alınmaz aksine bölünme hızlanır bu benim hiç istemediğim bir şey. Sonuçta önemli olan partinin kurumsal varlığıdır.” dedi.

“Özel ve Kılıçdaroğlu inatlaşıyor”

Öte yandan, Özel ve Kılıçdaroğlu’nun söz konusu süreçte epeyce inatlaştıklarını kaydeden CHP’li Tacettin Bayır ise bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan yeni parti iddialarının ise tabanda istenen karşılığı yaratmayacağını aktararak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçte hem Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu biraz inatlaşıyor gibi geliyor bana. İki tarafa destek veren bazı vekiller ve başkanlar üslubu sertleştiriyor. Süreci zorlaştıran unsurlar bunlar aslında ortak bir adım atılıp bir çözüm bulunacak. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ve Özel’i destekleyenlerin üsluplarını düzeltmeleri gerekiyor bunlar doğru şeyler değildir. Keskin sirke küpüne zarar verir. Benim gibi düşünen birçok partili var.

İki tarafta hata yapıyor, bu parti kimsenin tapulu malı değil, dolayısıyla bu partinin sahibi gibi kimse davranamaz. Genel başkanlar gelir gider, kalıcı olan partidir. Yeni parti kurmak falan bunlar çok kolay işler değil, asla yüzde yüz gelmez. Mutlaka geride kalanlar olacaktır, bunları planlamak lazım, düşünmek lazım. Bu arkadaşlarımızın parti yönetme tecrübesi ne yazık ki fazla değil biraz hırslarıyla hareket ediyorlar. Siyaset toplum adına sorumluluk isteyen bir şeydir. İki düşünüp, bir hareket etmek gerekiyor."