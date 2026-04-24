Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için İzmir’de benzinin bugün ne kadar olduğu, motorin fiyatının kaç TL’ye ulaştığı ve akaryakıt piyasasında son durumun ne olduğu gibi sorulara yanıt arıyor.
3 Liralık zam
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına yaklaşık 3 lira zam yapılması bekleniyor.
İzmir'de akaryakıt fiyatları 24 Nisan 2026
Benzin litre fiyatı: 64.01 TL
Motorin litre fiyatı: 70.75 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
Diğer şehirlerdeki fiyatlar
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.76 TL
Motorin litre fiyatı: 69.35 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.62 TL
Motorin litre fiyatı: 69.21 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.73 TL
Motorin litre fiyatı: 70.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL