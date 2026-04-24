Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sezonun dördüncü prodüksiyonu olan “Halktan Biri” ile izleyici karşısına çıktı. Sam Bobrick tarafından yazılan oyunun prömiyeri sanat dünyasından pek çok ismin katılımıyla İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde yapıldı.

Geceye katılanlar arasında Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü ve Kültür Sanat Dairesi Başkanı Yener Ceylan da vardı.

Ekip sağlam

Oyunun merkezinde manipülasyonla yönetilen bir toplumda despotik bir lidere tek başına kafa tutan sıradan bir vatandaşın hikayesi yer alıyor. Travis Pine isimli bu karakterinhaksızlıklara karşı verdiği absürt ve düşündürücü mücadele Burak Şentürk’ün rejisiyle sahneye taşınıyor. Sahnede Pine karakterine Ayhan Anıl, ona eşlik eden Tom Walker rolüne ise Murat Sönmez can veriyor.

Anlatımı güçlendiren görsel atmosferin arkasında ise profesyonel bir ekip var. Dekor tasarımını Anıl Işık üstlenirken Deniz Bilgili’nin kostümleri ve Uğurcan Uslu’nun ışık tercihleri sahnede bütünlük sağlıyor. Koreografide Ruhat Kılıç Hosseini dramaturjide ise Duygu Kankaytsın Çelenk imzası bulunyor.

Gösterim takvimi ve bilet detayları

Oyunu izlemek isteyenler için takvimi de netleşti. 24, 25, 26, 30 Nisan ile 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde izlenebilecek olan yapımın biletlerine ulaşmak oldukça kolay. Online satışlar kultursanatbilet.izmir.beltr üzerinden yürütülürken fiziksel bilet almak isteyenler İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi veya Konak Vapur İskelesi gişelerini tercih edebilecek.

