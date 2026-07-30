Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Sinema, moda, çağdaş dans ekosistemini estetik bir biçimde buluşturmayı başaran İzmirli yapımcı, senarist ve yönetmen Antonio Özçevik, uzun süredir beklenen bağımsız video projesi ‘’Show the Light’’ ile dijital platformlardaki yerini aldı. İzmirliliğiyle tanınan ve yerel sanat dünyasının dinamik isimleri arasında gösterilen genç yönetmen Antonio Özçevik'in çalışması hareketin, ışığın, fluluğun ve ışığın izini sürdüğü bu nitelikli çalışma felsefi derinliği ile varoluşsal bir arayışa işaret ediyor.

Varoluşsal arayışın bedenle buluşması

İzmirli yönetmen Antonio Özçevik, ‘’Show the Light’’ın senaryosunu arafta alan bir bedeni gözlemleyerek kaleme aldığını ifade ediyor. Projenin felsefi temelini özetleyen ve varoluşsal bir arayışa işaret eden sinopsis ise şu şekilde yer alıyor:

"Beden topraktan dünyaya doğar. Yeryüzünde bir yol, bir ışık arar. Sonunda arafta, bir netlik ve bir fluluk içinde kaybolur."

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Oyunculuk Sanat Dalı öğrencisi Eylül Çimsöken, yüksek temposu ve büyüleyici sahne enerjisiyle Özçevik’in zihnindeki bu varoluşsal sorgulamayı güçlü bir beden diline dönüştürüyor. Çimsöken’in adeta mekanla bütünleşen hareketleri, arafta kalan insanın yaşadığı duygusal çatışmaları izleyiciye doğrudan hissettiriyor.

Kentin mistik ve modern mekanlarında sinematik bir sanat yolculuğu

Çekimleri Eskişehir’de tamamlanan projede İzmirli yönetmenin estetik kadrajından çıkan kareler, kentin sembol alanlarını canlı birer sinema dekoruna dönüştürdü. Kentin modern ve dinamik yüzünü temsil eden Porsuk Çayı, otantik mimarisiyle geçmişin izlerini taşıyan Odunpazarı ve derin, mistik atmosferiyle Göksu Köprüsü çekimlerin ana odak noktaları oldu.

Görüntü Yönetmeni Murat Mert Özatağ’ın merceğinden yansıyan sahneler, projenin dramatik yapısını güçlendiren detaylar barındırıyor. Filmin ruhuna uygun olarak kurgulanan atmosferik renk tasarımları ise renk uzmanı Selman Çelik’in imzasını taşıyor. Görsel kurgunun incelikle işlendiği yapım, izleyiciye adeta her karesi düşünülmüş sinematografik bir şölen sunuyor.

Müzik ve görsel sanatın mükemmel uyumu dijital mecralarda

Görsel hikaye anlatımını işitsel boyuta taşıyarak projeyi tamamlayan özgün müzikler ise alanında tanınan başarılı besteci Mert Zarkan tarafından bestelendi.

Yönetmen Antonio Özçevik, yeni projesi hakkında şu ifadelere yer verdi:

‘’Show the Light, sadece bir dans videosu değil; mekânın, bedenin ve müziğin aynı frekansta buluştuğu deneysel bir arayış. Eskişehir’in dokusu, çağdaş dansın hissettirdiği ham duygularla kusursuz bir tezat ve uyum yakaladı. Seyircinin hem izlerken hem de dinlerken bu yolculuğu hissetmesini umuyorum.’’

Görsel ve işitsel bir bütünlük sunarak uluslararası sanat platformlarında da eş zamanlı olarak paylaşılan projede, sanat tutkunları İzmirli yönetmen Antonio Özçevik’in bu deneysel çalışmasını Spotify başta olmak üzere tüm dijital platformlardan ulaşabilirsiniz.