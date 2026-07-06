Son Mühür- Mücadelesini attığı kulaçlarla zafere dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün özel sporcusu Tuna Tunca (23) kariyerine yeni başarı ekleyerek Ocean's Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu bitirme hedefine bir adım daha yaklaşmak için Kuzey İrlanda-İskoçya (Kuzey Kanalı) arasında yüzecek. Manş Denizi ve Cebelitarık Kanalı geçişlerini başarıyla geride bırakan Tunca, üçüncü rotayı 21-28 Temmuz tarihleri arasındaki yüzüşüyle izleyecek. Annesi Gülnur Tunca ile beraber yoğun çalışma ve dikkatli beslenme programı uygulayan Tunca, Kuzey İrlanda Donaghadee’den İskoçya Portpatrick’e yüzecek olmasından dolayı şartlara uyum sağlamak adına 8 Temmuz’da soğuk su kampına girecek. Yüzme geçişi, Tunca’nın coğrafyaya ve iklim koşullarına alışması için Kuzey İrlanda’da geçireceği iki haftalık kamp sürecinin ardından uygun hava durumunda planlanacak. Okyanus Yedilisi’nin en zor parkurlarından kabul edilen ve kuş uçuşu 36 kilometrelik mesafeyi kapsayan geçişte suyun soğukluğu 11-14 derece arasında hissedilecek. Tunca parkurda güçlü akıntılar ve denizanalarıyla da mücadele edecek.





Yoğun tempoda hazırlık

Tuna Tunca’ya hayatının her döneminde destek olan annesi Gülnur Tunca yaşanılan hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri için teşekkürlerini sunan anne Tunca, saatler süren deniz antrenmanlarının yanı sıra Tuna’nın buzlu su küvetine girdiğini, uzman eşliğinde hazırlanan beslenme programı uyguladığını, fizyoterapi ve atletik performans desteği aldığını belirtti.