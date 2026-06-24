Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları Kaan Yelaldı ve Zehra Gürbüz, uluslararası düzeyde gururlandıracak bir performansa imza attı.

Kazakistan’ın Astana şehrinde yapılan Altay Dili Ülkeleri Taekwondo Şampiyonası’na katılan genç sporcularımız, kürsüye çıkarak evlerine madalyayla döndüler.

Uluslararası arenada kıyasıya rekabet

Dünya Taekwondo Federasyonu çatısı altında kurulan Altay Dili Taekwondo Birliği’nin organize ettiği bu ilk şampiyona, 22-23 Haziran tarihleri arasında oldukça geniş bir katılımla gerçekleşti.

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moğolistan, Azerbaycan, Güney Kore, Japonya ve Rusya gibi birçok ülkeden sporcuların bir araya geldiği turnuvada, ülkemizi toplamda 53 kişilik güçlü bir ekip temsil etti.

İzmirli sporculardan çifte madalya

Zorlu mücadeleye sahne olan şampiyonada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü formasıyla hem kulübümüzü hem de Milli Takımımızı temsil eden isimlerden güzel haberler geldi:

Kaan Yelaldı, 54 kilo kategorisinde gösterdiği başarılı mücadele sonucunda gümüş madalyayı boynuna taktı.

Zehra Gürbüz, 46 kilo kategorisinde rakipleriyle girdiği mücadeleden bronz madalya ile ayrılarak iyi bir başarı yakaladı.