Son Mühür/ Begüm Mol - İzmirli aktivist sanatçılar, “Barışın Renkleri” adlı şiir ve resim sergisinde bir araya gelerek eserleriyle İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı protesto etti. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte sanatçılar, Filistinli kadın ve çocuklara yönelik saldırılara dikkat çekerek, tarihe tanıklık etme sorumluluğuyla bu sergiyi düzenlediklerini vurguladı.

Müze kapılarını sanatçılara açtı

Serginin küratörlüğünü ressam Özlem Tok, moderatörlüğünü ise şair Neval Savak üstlendi. Açılışta konuşan Müze Müdürü, öğretmen ve sanatçı Erol Keklik, Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nin halka, öğrencilere ve sanatçılara açık olduğunu belirterek, tarihsel değerleri gençlere aktarmayı ve katılımcı bir sanat ortamı yaratmayı önemsediklerini söyledi.

Küratör Özlem Tok, sağlanan destek için İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Müze Müdürü Keklik ve katılımcı sanatçılara teşekkür etti. Moderatör Neval Savak ise, şairlerin “Barış Şiirleri” ile Filistin halkının yanında olduklarını ifade ederek, “Filistin barışa ulaşıncaya kadar bu soykırımı yazmaya ve dünyaya haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

“Çağımızın Guernicası Gazze”

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı, şair-yazar Ümit Yaşar Işıkhan, sergiye “Çağımızın Guernicası Gazze” adlı resmiyle katıldı. Işıkhan, “Bugün silahların susması gerekirken Gazze’de çocuklar öldürülüyor. Ukrayna-Rusya savaşında da aynı acılar yaşanıyor. Buna rağmen emperyal ülkelerin sahte barış söylemleriyle BM önünde ‘Barış Çanı’nı çalması tam bir ironi ve rezalet” ifadelerini kullandı.

Sergi 27 Eylül’e kadar açık

Sergiye katılan şairler arasında Ahmet Cebe, Arzu Güler, Aslıhan Tüylüoğlu, Fatma Aras, Birgül Güçlü, Elif Çırak, Hael Srour, Şevket Karakış, Neval Savak; ressamlar arasında ise Özlem Tok, Mustafa Ali Kasap, Seba Uğurtan, Baksen Çeliker, Emel Çevikcan, Gamze Yay Örnek, Hayal İrtegün, Mihriban Nevasel, Nazlı Özyurtlu, Muhammet Sert yer aldı. “Barışın Renkleri” sergisi, 27 Eylül’e kadar Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.