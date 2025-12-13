Son Mühür- Güllü, geçtiğimiz haftalarda Yalova’daki evinin 6’ncı katında bulunan pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay sırasında aynı odada bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadeleri alınmıştı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından dosya şüpheli ölüm kapsamında ele alınırken, savcılığın yürüttüğü araştırmalar sonucu soruşturma cinayet şüphesiyle genişletildi.

Yurt dışına çıkacaklardı iddia edildi

Soruşturma kapsamında, bir süredir teknik takipte oldukları öne sürülen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı iddiası üzerine harekete geçildi.

Şüpheliler İstanbul’da gözaltına alınarak Yalova’ya getirildi. Aynı soruşturma kapsamında Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu ile birlikte iki kişi daha gözaltına alındı.

Cinayet itirafı geldi: “Tuğyan sarılarak itti”

Soruşturmada en dikkat çeken gelişme, Sultan Nur Ulu’nun emniyette verdiği ifade oldu. Ulu, sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Savcılıktaki ifadesinde Sultan Nur Ulu’nun şu sözleri kullandığı öğrenildi: “Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi.

O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana ‘koş’ dedi. Aşağı koştuk.”

Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı dosyada ifade veren Sultan Nur Ulu hakkında ise “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki ikametine götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ve iki kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Güllü’nün son dileği ortaya çıktı

Soruşturmada yaşanan bu gelişmelerin ardından, Güllü’nün hayatını kaybetmeden önceki son doğum gününde söylediği sözler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Son dileğinde yine çocuklarını ve torununu düşünen Güllü’nün şu ifadeleri kullandığı görüldü: “Allah'ım burada bulunan herkesin, tüm sevdiklerimin ve burada olamayan tüm sevdiklerimin ömrünü uzun eyle.

Ama bu veledin de (torunu) bana, evlatlarıma dilediğim gibi üniversite kapılarını görmeyi nasip eyle. Çok teşekkür ederim. Çok manidar. Çok kıymetli bir doğum günü pastası.”

Görüntülerde gözleri dolan Güllü’nün, torunuyla fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastasının mumlarını üflediği anlar yer aldı.

Doğum günü kutlamasına kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in de katılması, soruşturmanın ardından dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.