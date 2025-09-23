Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe, sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 12 puan topladı. Bu sonuçlarla birlikte ligde 2. sıraya yerleşen İzmir ekibi, yenilgisiz performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Savunmada duvar ördü

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, savunma performansıyla adından söz ettiriyor. İzmir temsilcisi, 4 maçta kalesini gole kapatırken yalnızca 2 karşılaşmada gol yedi. Toplamda sadece 2 gol gören sarı-kırmızılılar, bu alanda Galatasaray’la zirveyi paylaşıyor.

Stoper hattında rotasyon başarı getirdi

Stoilov’un en dikkat çeken taktik hamlelerinden biri, stoper hattında uyguladığı rotasyon oldu. Teknik adam, 6 haftada 5 farklı oyuncuya şans verdi.

Malcom Bokele ve Heliton, tüm maçlarda 90’ar dakika oynayarak savunmanın bel kemiği oldu.

Taha Altıkardeş, 6 maçta süre bulmasına rağmen toplamda 127 dakika görev aldı.

Allan Godoi 4 maçta 250 dakika, Furkan Bayır ise yine 4 maçta 190 dakika forma giydi.

Bu çeşitlilik, Göztepe savunmasının hem diri hem de dinamik kalmasını sağladı.

Kalede Lis farkı

Geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştirilerin hedefi olan kaleci Mateusz Lis, bu sezon adeta yeniden doğdu.

6 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

4 maçta kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe karşılaşmasında, son dakikalarda Talisca’nın kullandığı penaltıyı kurtararak takımına 1 puan kazandırdı.

28 yaşındaki file bekçisi, bu kritik kurtarışın ardından taraftarın güvenini kazanırken, takımın en formda isimlerinden biri haline geldi.