Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, ligdeki istikrarsız performansını deplasmanda da sürdürdü.

İzmir temsilcisi, Safiport Erokspor karşısında sahadan 74-57’lik mağlubiyetle ayrılarak son haftalardaki kötü serisini devam ettirdi.

Bu sonuçla birlikte Petkimspor, ligde oynadığı son 10 maçın 9’unda sahadan mağlup ayrıldı. Sezon boyunca istediği ritmi yakalayamayan ekip, özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla alt sıralardan kurtulma fırsatını değerlendiremedi.

22 haftada yalnızca 6 galibiyet

Ligde geride kalan 22 haftada sadece 6 galibiyet elde eden Aliağa Petkimspor, düşme hattından uzaklaşma konusunda önemli bir avantaj yakalayamadı.

İzmir temsilcisi, aldığı yenilgilerle alt sıralardaki takımlarla arasındaki puan farkını açma şansını da değerlendiremedi.

Avrupa’da farklı tablo

Petkimspor ligde zor bir süreçten geçse de Avrupa kupalarında ise dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

İzmir ekibi, FIBA Europe Cup’ta çeyrek finale kadar yükselerek uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti.

Çeyrek final ilk maçında sahasında İspanya temsilcisi Bilbao Basket’e 8 sayı farkla mağlup olan Petkimspor, tur şansını zora soktu.

Gözler Bilbao deplasmanında

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup çeyrek final rövanşında 18 Mart Çarşamba günü İspanya’da Bilbao Basket’e konuk olacak. İzmir temsilcisi, deplasmanda alacağı sonuçla hem turu geçmeyi hem de moral bulmayı hedefliyor.