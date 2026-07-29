Son Mühür/ Emine Kulak- CHP’de yaşanan mutlak butlan kararı sonrası partisinden istifa ederek siyasi hayatına bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yeni parti seçip seçmemesi konusunda belirsizliği devam ediyor. İzBB Başkanı Cemil Tugay, partisinden istifa ederken Özgür Özel ile yol yürüyeceğini açıklamıştı. Özel’in önderliğinde Yeni Parti kurulsa da Tugay, seçimini henüz Yeni Parti’den yana yapmadı. Tüm yaşananların gölgesinde yeni bir iddia ortaya çıktı. Cemil Tugay’ın 14 Ağustos’ta AK Parti saflarına katılacağı öne sürüldü.

Siyaset Bilimci Ahmet İlhan Akaltun, Cemil Tugay’ın parti değiştirmesi halinde İzmirlilerin nasıl etkileneceğini değerlendirdi.

“İyi bir hekim olabilir ama…”

Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde çok fazla şikayet geldiğini söyleyen Akaltun, “Büyükşehir Belediye Başkanı yapılması son derece yanlıştı. Ben CHP İl Başkanlığı’nda görev yapmıştım. İl Başkan Yardımcılarımızdan her gün bir arkadaşımız nöbet tutuyordu. O dönem alınan şikayetlerin yüzde 80’i Karşıyaka Belediyesi’ndendi. Yani Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu zaman diliminde. Diğer nöbet tutan arkadaşlar da Karşıyaka Belediyesi’nden şikayet aldıklarını söylüyorlardı. Karşıyaka’da belediye başkanlığı yapamayan biri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı. Sonuçta belediye başkanı olduktan sonra yaptığı icraatlar, personelle kavgaları, liyakatli personelleri görevden alması, yönetim biçimi… İyi bir hekim olabilir ama iyi bir yönetici, lider olacak diye bir kaide yok. Belediyecilik ayrı bir tecrübe ister. Cemil Tugay’ın yöneticiliğinde eksiklikler var” dedi.

“İzmir, Tugay’ın parti değişikliğine tepki verir”

Tugay’ın AK Parti’ye geçme nedenini değerlendiren Akaltun, “AK Parti’ye ise kendini kurtarmak için geçeceğini düşünüyoruz. İzmir, Tugay’ın parti değişikliğine tepki verir. CHP’de mutlak butlan kararı çıktı. Yeni Parti’ye geçen arkadaşlar var. Tugay’ı adaylaştıranlar çıkıp ‘biz yanlış yaptık’ diyebilmeli” diye konuştu.