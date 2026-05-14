Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in sağlık ve sanat dolu hikayelerinden biri olan hemşire Manolya Ercan’ın çalışmaları, fark yaratan bir motivasyon kaynağı oluyor.

"İnsanların yaşamını devam ettirmek çok kutsal"

Meslek hayatının ilk 12 yılını ameliyathane ve yoğun bakım gibi en önemli birimlerde geçiren Manolya Ercan, bugün tecrübesini İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında eğitmen hemşire olarak vatandaşlara aktarıyor.

Sahada vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümlerini yaparken bir yandan da toplum sağlığı bilincini güçlendirmek için eğitimler veriyor.

Mesleğine olan sevgisinden bahseden Ercan, "Hemşireliğin, insan hayatına dokunan çok kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum.

Öyle günler oluyor ki 565 gram doğan bir bebeği yaşatabiliyorsunuz. İnsanların yaşamını devam ettirmek bizim için çok kutsal." ifadelerini kullandı.

"Hastalarla da daha iyi iletişim kurmamı sağladı"

Hastanelerdeki zorlu çalışma sürecini sanatla başarıyla yönettiğini belirten Ercan, "Yıllarca tiyatro oyunlarında sahne aldım.

Hastanede 24 saat nöbet tutup ardından sahneye çıkıyordum ama çok keyif alıyordum. Tiyatronun sanatsal yönü, bana da hastalarıma da faydalı oldu. Psikolojik olarak bana katkı sağlarken, hastalarla da daha iyi iletişim kurmamı sağladı" dedi.

"Drama eğitimlerinde alzaymırı önleyici çalışmalar yürütüyorum"

3. Yaş Üniversitesi’nde tiyatro eğitmenliğinde görev alan Ercan, burada sanatı bir tedavi yöntemi olarak kullanıyor.

Alzaymırla mücadelede beyni dinç tutmanın önemini vurgulayan Ercan, "Şu anda ileri yaşlı bireyler için İzmir Büyükşehir Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi’nde tiyatro eğitimleri veriyorum.

Drama eğitimlerinde alzaymırı önleyici çalışmalar yürütüyorum. Özellikle zihinsel olarak aktif kalmalarını sağlayan çalışmalar yapmaya özen gösteriyorum." dedi.