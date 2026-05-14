14 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan karar çerçevesinde, İzmir’in Konak ilçesindeki Çankaya Katlı Otoparkı’nın bulunduğu alanın sit statüsünde değişiklik gündeme geldi. Daha önce 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen bölge, alınan yeni karar çerçevesinde 3. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edildi.

Kararın, bölgedeki katlı otopark yapısının kullanımının devam etmesi ve kamu yararı gerekçeleri doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Agora bölgesindeki parsel için düzenleme!

Kararın, Konak ilçesi Hatuniye Mahallesi’nde bulunan 7341 ada 1 parsel numaralı taşınmazı kapsadığı ifade edildi. Söz konusu alan; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunmakta.

Parselin, daha önce Smyrna Agorası çevresindeki 1. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde yer aldığı ve koruma amaçlı imar planlarında “arkeoloji ve tarih parkı” olarak tanımlandığı ifade edildi.

Yeni kültür varlığına rastlanmadı!

Karara göre, Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Akın Ersoy tarafından sunulan görüş yazısının da değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

Yazılan yazıda, Agora Roma Hamamı ile katlı otopark arasında gerçekleştirilen paleocoğrafik sondaj çalışmalarında yeni bir kültür varlığı kalıntısına rastlanmadığı belirtildi.

Sit derecesi düşürüldü!

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu alanın “1. derece arkeolojik sit” statüsünün kaldırıldığı ve “3. derece arkeolojik sit alanı” olarak yeniden düzenlenmesine karar verildiği ifade edildi.

Bununla birlikte taşınmazın tapu kaydındaki “1. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin kaldırılacağı, yerine “Kentsel Sit + 3. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin işleneceği de belirtildi.