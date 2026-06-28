Son zamanlarda yaşanan konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş pek çok vatandaşı zor durumda bıraktı. Devlet, bu fahiş artışların yol açtığı adaletsiz tabloyu düzeltmek ve vergi sızıntılarını önlemek amacıyla yepyeni bir mekanizmayı hayata geçiriyor. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek sistemle, emlak alım satımında tüm kurallar yeniden yazılacak.

TÜM VERİLER TEK BİR HAVUZDA TOPLANACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 2024-2028 Stratejik Planı, sektördeki belirsizlikleri ve fiyat manipülasyonlarını bitirmeyi hedefliyor.

İzmir genelinde satışı yapılacak her daire veya arsa için imar durumundan mimari yapıya, kadastro kayıtlarından geçmiş fiyat verilerine kadar her ayrıntı ortak veri havuzuna aktarılacak. Toplanan bu veriler işlenerek bölge bölge taşınmaz değer haritaları oluşturulacak. Böylece tapu işlemlerinde satış bedelinin düşük gösterilmesi dönemi tamamen kapanacak.

MAHKEMELERE RESMİ REFERANS OLACAK

Uygulamaya girecek toplu değerleme modeli, emlak vergileri ve harçların gerçek bedel üzerinden tahsil edilmesini sağlayacak.

Sistem aynı zamanda kamulaştırma davalarında ve mahkemelerin ihtiyaç duyduğu bilirkişi raporlarında resmi bir referans noktası oluşturacak.

FAİZLERİN YÜKSELİŞİ SATIŞLARI GERİLETTİ

Piyasadaki durgunluğa dair son verileri paylaşan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, sektördeki yavaşlamanın ulaştığı boyuta değindi.

TÜİK verilerine göre konut satışlarında yüzde 33,4'lük bir gerileme yaşandığı görülse de sahadaki düşüşün yüzde 40 seviyelerine yaklaştığı bildirildi.

Bölgesel hareketliliğin yüksek olduğu dönemlerde satılan her iki evden birinin yabancılara gittiği günler artık geride kaldı. Oturma izni kısıtlamaları sebebiyle yabancı yatırımcıların pazardan çekilmesi bu düşüşte rol oynasa da piyasayı kilitleyen asıl neden konut kredisi faizlerindeki sert tırmanış oldu. Vatandaşların finansmana erişememesi, talep olmasına rağmen pazarın daralmasına yol açıyor.