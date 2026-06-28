Özellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu büyükşehirlerde ulaşım alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek bu taslak, B sınıfı otomobil ehliyeti sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, sürücü belgelerindeki katı kurallar esnetilerek motosiklet kullanım hakları önemli ölçüde genişletilecek. İşte B sınıfı ehliyet sahiplerini heyecanlandıran o iddiaların detayları...

125 cc Sınırı A2 Sınıfına Taşınıyor

Geçtiğimiz şubat ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc’ye kadar olan motosikletleri (A1 sınıfı) kullanmasının önü açılmıştı. Hazırlanan yeni taslağın bu hakkı bir üst seviyeye taşıyacağı öne sürülüyor. İddialara göre, azami 35 kW güce sahip olan A2 sınıfı motosikletler de bu muafiyet kapsamına dahil edilecek. Bu sayede sürücüler, şehir trafiğinde çok daha güçlü motosikletleri yasal olarak kullanma imkanına kavuşacak.

Sadece Uygulamalı Eğitim Yeterli Olacak

Sürücüleri en çok sevindiren detay ise geçiş sürecinin pratikliği. A2 sınıfı motosiklet kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahiplerinin sıfırdan bir sınava girmesine gerek kalmayacak. Mevcut 125 cc uygulamasında olduğu gibi, sadece yetkili sürücü kurslarından "motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi" alınması yasal hakkın elde edilmesi için yeterli sayılacak.

Gözler İçişleri Bakanlığı'nda

Motosiklet ve ulaşım sektöründe büyük heyecan yaratan bu iddialar şimdilik taslak niteliği taşıyor. İlgili esnekliğin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair İçişleri Bakanlığı'ndan veya Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi açıklamalar sabırsızlıkla bekleniyor.