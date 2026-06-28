Son Mühür / İzmir’de Seferihisar ve Balçova’da gerçekleşen operasyonda yeni gelişme yaşandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nı talimatıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 4 gündür gözaltında bulunan Başkan Yiğiy, önce Seferihisar Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi meclis üyesi Doğuş Bayır’ın da adliyeye sevk edildiği ifade edildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile diğer 21 şüphelinin emniyetteki yasal süreçlerinin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Neler yaşanmıştı?

Geçtiğimiz Perşembe günü İzmir merkezli dört ilde eş zamanlı yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan 26 kişiden 25’i gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ve Seferihisar Belediyesi başkan yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ile İnanç Karabulut gibi isimler de emniyete götürülmüştü.