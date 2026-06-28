Her yıl mayıs ve haziran aylarında Aydın’ın Koçarlı ilçesinden kalkıp İzmir’in Menemen ilçesine gelerek dağlarda doğal yollarla yetişen kekikleri toplayan işçilerin mesaisi devam ediyor. Zorlu şartlar altında toplanan kekikler, önce kurutuluyor sonrasında ise fabrikalara satılıyor.

Kekikler, güneşte kurutuluyor

Kekik toplama süreci boyunca kendilerine bölgede geçici konaklama yerleri ayarlayan üreticiler, Menemen’in özellikle Bağcılar Mahallesi ve çevresinde tamamen doğal yollarla yetişen dağ kekiklerini toplamak için sabırla alınteri döküyor. Dağların yamaçlarında biten kekikler oraklarla biçilip çuvallara dolduruluyor. Arazi şartlarında araç kullanılmadığı için bu süreçte işçilerin imdadına atlar yetişiyor. Güne sabah saat 04.00’te başlayan işçiler, neredeyse gün batımına kadar çalışmalarını sürdürürken topladıkları kekikleri Ege’nin güneşinde kurutuyor.

Yamaçlarda oraklarla biçilerek çuvallara doldurulan kekiklerin taşınmasında dik arazinin zorlu şartları nedeniyle motorlu araçlar yerine atlar kullanılıyor. Güne sabah saat 04.00 civarında başlayan aileler, hava sıcaklığının yükseldiği öğle saatlerine kadar dik yamaçlarda mesai yapıyor. Saat 12.00 ile 15.00 arasında verilen dinlenme arasından sonra yeniden dağlara çıkan üreticiler, gün batımına kadar kekik toplamaya devam ediyor.

“Çocuklarımızı bu şekilde büyüttük”

Yaklaşık 18 yıldır kekik toplayarak geçimini sağladığını belirten 56 yaşındaki Halil Uçar, “Bu ot sayesinde 5-6 düğün yaptık. Bu otun çok faydası oldu. Her sene geldik bu dağlara, bıkmadık. Yağmur, çamur demedik, çalıştık. İşlerimizi hep böyle yaptık. Çoluğu çocuğu bu şekilde büyüttük. Dağlarda patika yollarda araba çıkmadığı için atları kullanıyoruz. Buralara araba çıkmaz. Bunu atlara yükler götürürüz” dedi.

“Sabah erken kalkıyoruz ve aşağı yukarı öğlene kadar çalışıyoruz. Bir süre dinlendikten sonra yine kekik topluyoruz” diyen bir diğer işçi Halil Durmuş, “Bu dağlarda çalışmak gerçekten çok zor. Her tehlikesi var, yılanı, kuyruklusu, kızıl arısı var. Atlar işimizi bir nebze kolaylaştırıyor. Bu dağlarda çuvalı taşımak çok zor oluyor” ifadelerini kullanırken 31 yaşındaki Ramazan Durmuş da 10 yıldır kekik toplayarak geçimini sağladığını belirtti.

Muhtar oldukça memnun

Menemen’in Bağcılar Mahallesi muhtarı Önder Çelik de bölgelerinde yetişen kekiklerin toplanıp ekonomiye kazandırılmasından ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.